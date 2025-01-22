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Posted 22 января, 11:16

Published 22 января, 11:16

Modified 22 января, 11:17

Updated 22 января, 11:17

Дамир Шарипзянов

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошел в число лучших игроков КХЛ

22 января 2025, 11:16
Фото: ХК «Авангард». Дамир Шарипзянов
Защитник замыкает десятку лучших хоккеистов последних двух недель.

В соцсетях Континентальной хоккейной лиги опубликовали список лучших игроков двух прошедших недель регулярного чемпионата. Среди них оказался капитан омского «Авангарда» защитник Дамир Шарипзянов. «Ястреб» занял десятое место с коэффициентом 3.70.

Помимо него, в числе лучших оказались Джош Ливо из «Салавата Юлаева» (4.90), Александр Никишин из СКА (4.85) и Виталий Кравцов из «Трактора» (4.68), полный же список выглядит так:

Лучшие игроки прошлых двух недель
Лучшие игроки прошлых двух недель. Фото: КХЛ

Напомним, что два хоккеиста омского «Авангарда» вошли с список 15 лучших игроков января по версии «Чемпионата». Наиль Якупов занял в списке 10 место, форвард успел провести 21 матч в Омске после возвращения и набрал в 19 очков. На предпоследней позиции оказался Рид Буше. Хоккеист набрал 10 очков в девяти матчах и продолжает оставаться ключевым атакующим игроком своей команды.

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