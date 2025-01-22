Кадры страшного пожара в Колосовке Омской области: есть погибшие

В МЧС Омской области рассказали подробности смертельного пожара, который произошел в районе 17 часов 21 января. Загорелась одна из квартир двухквартирного дома в Колосовке: огнем были охвачены кровля, потолок и внутренняя отделка. На место пожара выезжали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.