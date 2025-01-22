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Posted 22 января, 04:52

Published 22 января, 04:52

Modified 22 января, 04:54

Updated 22 января, 04:54

Пожар в Колосовке случился 21 января

Кадры страшного пожара в Колосовке Омской области: есть погибшие

22 января 2025, 04:52
Фото: МЧС Омской области. Пожар в Колосовке случился 21 января

Появились кадры страшного пожара, в котором погибла жительница Омской области

Происшествие случилось в частном доме в Колосовке во вторник, 21 января.

В МЧС Омской области рассказали подробности смертельного пожара, который произошел в районе 17 часов 21 января. Загорелась одна из квартир двухквартирного дома в Колосовке: огнем были охвачены кровля, потолок и внутренняя отделка. На место пожара выезжали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.

Площадь возгорания составила 60 «квадратов»: предварительной причиной пожара стали неправильное устройство и эксплуатация печного отопления. В результате происшествия погибла одна женщина.

Смертельный пожар в Колосовке
Смертельный пожар в Колосовке
Смертельный пожар в Колосовке. Фото: МЧС Омской области

Ранее Город55 рассказывал о пожаре на территории одного из омских заводов. Во время него серьезно пострадал один работник: он получил ожог руки. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.

Во время пожара на омском заводе «Полиом» пострадал один человек
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Колосовский район#Новости#Погибшие
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