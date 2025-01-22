Кадры страшного пожара в Колосовке Омской области: есть погибшие

Posted 22 января, 04:52
Published 22 января, 04:52
Modified 22 января, 04:54
Updated 22 января, 04:54
В МЧС Омской области рассказали подробности смертельного пожара, который произошел в районе 17 часов 21 января. Загорелась одна из квартир двухквартирного дома в Колосовке: огнем были охвачены кровля, потолок и внутренняя отделка. На место пожара выезжали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.
Площадь возгорания составила 60 «квадратов»: предварительной причиной пожара стали неправильное устройство и эксплуатация печного отопления. В результате происшествия погибла одна женщина.
Ранее Город55 рассказывал о пожаре на территории одного из омских заводов. Во время него серьезно пострадал один работник: он получил ожог руки. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.