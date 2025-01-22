Из-за жуткой непогоды в Омской области ограничили движение на трассах

Posted 22 января, 04:10
Published 22 января, 04:10
Modified 22 января, 04:32
Updated 22 января, 04:32
Омскую область «накрыли» неблагоприятные погодные условия: наблюдается низовая метель, сильный боковой ветер и похолодание. В связи с этим, по информации «Сибуправтодора», на нескольких участках федеральных трасс временно ограничили движение для грузовиков с массой свыше 12 тонн, пассажирских автобусов, маршруток и легковых такси.
Закрыты для движения с 9.00 до минимум 15.00 часов 22 января будут следующие участки трасс:
Если неблагоприятная погода сохранится, время действия ограничений могут продлить.
Напомним, сегодня в 10-балльных пробках пришлось провести утро омичам. «Парализовано» движение было в центре, на Левобережье и в Нефтяниках.