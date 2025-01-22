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Posted 22 января, 04:10

Published 22 января, 04:10

Modified 22 января, 04:32

Updated 22 января, 04:32

Ограничения действую до 15.00 22 января

Из-за жуткой непогоды в Омской области ограничили движение на трассах

22 января 2025, 04:10
Фото: 1MI. Ограничения действую до 15.00 22 января
До 15.00 закрыты для автобусов, маршруток и грузового транспорта будут четыре участка федеральный трасс. Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.

Омскую область «накрыли» неблагоприятные погодные условия: наблюдается низовая метель, сильный боковой ветер и похолодание. В связи с этим, по информации «Сибуправтодора», на нескольких участках федеральных трасс временно ограничили движение для грузовиков с массой свыше 12 тонн, пассажирских автобусов, маршруток и легковых такси.

Закрыты для движения с 9.00 до минимум 15.00 часов 22 января будут следующие участки трасс:

  • Р-402 с 375+805 по 611+142 километры;
  • Р-254 «Иртыш» Южный обход города Омска с 781+525 по 821+300 километры;
  • Р-254 «Иртыш» с 655+334 по 947+666 километры;
  • А-320 с 13+503 по 192+857 километры в границах Омской области.

Если неблагоприятная погода сохранится, время действия ограничений могут продлить.

Напомним, сегодня в 10-балльных пробках пришлось провести утро омичам. «Парализовано» движение было в центре, на Левобережье и в Нефтяниках.

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#Юлия Истомина#Снегопад#Омск#Омская область#Ограничение движения#Водитель#Федеральная трасса#Новости#Непогода
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