Из-за жуткой непогоды в Омской области ограничили движение на трассах

Омскую область «накрыли» неблагоприятные погодные условия: наблюдается низовая метель, сильный боковой ветер и похолодание. В связи с этим, по информации «Сибуправтодора», на нескольких участках федеральных трасс временно ограничили движение для грузовиков с массой свыше 12 тонн, пассажирских автобусов, маршруток и легковых такси.