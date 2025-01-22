Из Омска отменили десятки автобусных рейсов

Posted 22 января, 04:45
Published 22 января, 04:45
Modified 22 января, 04:48
Updated 22 января, 04:48
В среду, 22 января, из-за непогоды омский автовокзал отменил около 30 автобусных рейсов. На регион обрушились сильный снегопад, ветер до 25 м/с и резкое похолодание. По данным сервиса Ventusky, температура воздуха сегодня опустится до -23 градусов, а осадки будут идти вплоть до утра 23 января. А о том, какой погода будет до конца недели, мы рассказывали в этом материале.
Итак, в список отмененных автобусных рейсов вошли:
Движение по автомобильным дорогам будет закрыто минимум до 15:00 часов 22 января.