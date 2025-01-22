gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 04:45

Published 22 января, 04:45

Modified 22 января, 04:48

Updated 22 января, 04:48

Из Омска отменили десятки автобусных рейсов

Из Омска отменили десятки автобусных рейсов

22 января 2025, 04:45
Фото: 1MI.
Причиной таких изменений стали плохие погодные условия.

В среду, 22 января, из-за непогоды омский автовокзал отменил около 30 автобусных рейсов. На регион обрушились сильный снегопад, ветер до 25 м/с и резкое похолодание. По данным сервиса Ventusky, температура воздуха сегодня опустится до -23 градусов, а осадки будут идти вплоть до утра 23 января. А о том, какой погода будет до конца недели, мы рассказывали в этом материале.

Итак, в список отмененных автобусных рейсов вошли:

  • 08:00 ОМСК АВ — Павлоградка АС 1605;
  • 09:00 ОМСК АВ — Русская Поляна 9044;
  • 09:50 ОМСК АВ — Павлоградка АС 9065;
  • 10:30 ОМСК АВ — Исилькуль 1301;
  • 10:30 ОМСК АВ — Крутинка АС 1091;
  • 10:30 ОМСК АВ — Марьяновка АС 316;
  • 10:30 ОМСК АВ — Тара АВ 1106;
  • 11:20 ОМСК АВ — Крутиха 1080/1;
  • 11:20 ОМСК АВ — Октябрьский — Тюкалинск АВ 1109;
  • 11:20 ОМСК АВ — Павлоградка АС 1010;
  • 12:10 ОМСК АВ — Тюкалинск АВ 1113;
  • 12:50 ОМСК АВ — Павлоградка АС 1605;
  • 13:20 ОМСК АВ — БЛАГОДАРОВКА 1540;
  • 13:20 ОМСК АВ — Нижняя Омка АС 1150;
  • 14:00 ОМСК АВ — Знаменское АВ 1116;
  • 14:30 ОМСК АВ — Яланкуль 1072;
  • 14:40 ОМСК АВ — Горьковское АС 1140;
  • 15:20 ОМСК АВ — Павлоградка АС 1605;
  • 15:30 ОМСК АВ — Тара АВ 1106;
  • 15:30 ОМСК АВ — ШЕРБАКУЛЬ АС 1320;
  • 15:50 ОМСК АВ — Калачинск АВ 1149;
  • 16:00 ОМСК АВ — Одесское АС 1545;
  • 16:00 ОМСК АВ — Рождественка (Н\ОМ) 1153;
  • 16:20 ОМСК АВ — Павлоградка АС 1600;
  • 16:40 ОМСК АВ — Домбай 1034.
«10 баллов отчаяния»: капризная погода и дорожные работы парализовали Омск
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Транспорт#Погода#Снегопад#Омск#Ветер#Отмена#Холод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика