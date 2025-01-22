Из Омска отменили десятки автобусных рейсов

В среду, 22 января, из-за непогоды омский автовокзал отменил около 30 автобусных рейсов. На регион обрушились сильный снегопад, ветер до 25 м/с и резкое похолодание. По данным сервиса Ventusky, температура воздуха сегодня опустится до -23 градусов, а осадки будут идти вплоть до утра 23 января. А о том, какой погода будет до конца недели, мы рассказывали в этом материале.