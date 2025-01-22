Холодный маршрут: омичи попросили «согреть» остановку у G-Drive Арены

Posted 22 января, 08:23
Published 22 января, 08:23
Modified 22 января, 08:25
Updated 22 января, 08:25
Жительница микрорайона на Левом берегу пожаловалась на отсутствие теплого остановочного павильона по улице Лукашевича на остановке «ХК Авангард». По словам женщины, ситуация стала критической из-за сильных ветров и долгого ожидания общественного транспорта в неблагоприятных погодных условиях.
Омичи, включая жителей микрорайонов Прибрежный, Гармония жизни, Кузьминки и поселка Рыбачий, подчеркивают, что остановка активно используется не только ежедневно, но и во время мероприятий в G-drive Арене.
Многие в комментариях в сообществе ВКонтакте «Аварийный Омск» поддержали жалобу, отметив, что такая популярная остановка заслуживает теплого и комфортного павильона:
«Эта остановка вообще должна быть самая красивая. Много мероприятий в Арене».
В то же время некоторые комментаторы считают, что ждать павильона бессмысленно:
«Зима на один день заглянула в Омск. Отвыкли».
«Там не выгодно устанавливать остановочные комплексы с теплой остановкой. Так что теплая одежда и обувь Вам в помощь».
«Станцию метро там просите. Под землей не так холодно ждать, и дождь не страшен».
Администрация Кировского округа Омска под жалобой пояснила, что установка теплого павильона возможна только при наличии частного инвестора. Торгово-остановочные комплексы включают не только павильон, но и коммерческий объект, затраты на которые берет на себя собственник.
«В настоящее время желающих установить торгово-остановочные комплексы на указанной вами остановке нет», — сообщили в администрации.
Напомним, сегодня в Омске температура резко пустилась с -3 до -23 градусов. Из-за сильного снегопада и капризной погоды омичи с самого утра стояли в 10-балльной пробке.