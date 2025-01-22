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Posted 22 января, 08:23

Published 22 января, 08:23

Modified 22 января, 08:25

Updated 22 января, 08:25

Омичи пожаловались на отсутствие теплых остановок

Холодный маршрут: омичи попросили «согреть» остановку у G-Drive Арены

22 января 2025, 08:23
Фото: 1MI. Омичи пожаловались на отсутствие теплых остановок

Жители микрорайонов Омска пожаловались на отсутствие теплой остановки у Арены

Жителям микрорайонов на Левом берегу из-за нестабильной погоды приходится подолгу стоять на морозе.

Жительница микрорайона на Левом берегу пожаловалась на отсутствие теплого остановочного павильона по улице Лукашевича на остановке «ХК Авангард». По словам женщины, ситуация стала критической из-за сильных ветров и долгого ожидания общественного транспорта в неблагоприятных погодных условиях.

Омичи, включая жителей микрорайонов Прибрежный, Гармония жизни, Кузьминки и поселка Рыбачий, подчеркивают, что остановка активно используется не только ежедневно, но и во время мероприятий в G-drive Арене.

Ждать общественный транспорт приходится почти час
Ждать общественный транспорт приходится почти час. Фото: Сообщество ВКонтакте «Аварийный Омск»

Многие в комментариях в сообществе ВКонтакте «Аварийный Омск» поддержали жалобу, отметив, что такая популярная остановка заслуживает теплого и комфортного павильона:

«Эта остановка вообще должна быть самая красивая. Много мероприятий в Арене».

В то же время некоторые комментаторы считают, что ждать павильона бессмысленно:

«Зима на один день заглянула в Омск. Отвыкли».
«Там не выгодно устанавливать остановочные комплексы с теплой остановкой. Так что теплая одежда и обувь Вам в помощь».
«Станцию метро там просите. Под землей не так холодно ждать, и дождь не страшен».

Администрация Кировского округа Омска под жалобой пояснила, что установка теплого павильона возможна только при наличии частного инвестора. Торгово-остановочные комплексы включают не только павильон, но и коммерческий объект, затраты на которые берет на себя собственник.

«В настоящее время желающих установить торгово-остановочные комплексы на указанной вами остановке нет», — сообщили в администрации.

Напомним, сегодня в Омске температура резко пустилась с -3 до -23 градусов. Из-за сильного снегопада и капризной погоды омичи с самого утра стояли в 10-балльной пробке.

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#Диана Рязанцева#Транспорт#Авангард#Погода#Омск#Общественный транспорт#Кузьминки#G-Drive Арена#Теплая остановка#Инвесторы
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