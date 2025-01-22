«Героически погиб в бою»: в Омской области простились с 35-летним вахтовиком

Во вторник, 21 января, в Москаленском районе простились с погибшим в ходе СВО 35-летним Михаилом Слепко. Мужчина, отучившийся на сварщика, работал вахтовиком, в 2024-м он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации.