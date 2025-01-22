«Героически погиб в бою»: в Омской области простились с 35-летним вахтовиком

Posted 22 января, 10:33
Published 22 января, 10:33
Modified 22 января, 10:35
Updated 22 января, 10:35
Во вторник, 21 января, в Москаленском районе простились с погибшим в ходе СВО 35-летним Михаилом Слепко. Мужчина, отучившийся на сварщика, работал вахтовиком, в 2024-м он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации.
Смерть стрелка мотострелкового отделения наступила 24 декабря прошлого года в бою, при выполнении воинского долга. Об этом сообщили в паблике Москаленского отделения партии «Единая Россия».
«Смелость, самоотверженность и патриотизм, которыми был наделен Михаил Михайлович, не только служили ему лично, но и внесли огромный вклад в безопасность и благополучие нашей страны. Его отвага, преданность и готовность пожертвовать своей жизнью ради других — величайший акт мужества», — отметили представители партии.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего Михаила Слепко.