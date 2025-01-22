«Газпром нефть» стала лидером для молодежи среди работодателей

Особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных специалистов. Так, в 2014 году на базе ОмГТУ была открыта кафедра «Газпром нефти». За десять лет она подготовила более 230 нефтепереработчиков. В рамках профориентационной программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», реализуемой при поддержке министерства образования Омской области, студенты имеют возможность получить второе высшее образование по направлениям «Экономика» или «Автоматизация технологических процессов». Выпускники программы гарантированно трудоустраиваются на ОНПЗ и других предприятиях «Газпром нефти».