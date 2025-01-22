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Posted 22 января, 08:00

Published 22 января, 08:00

Modified 22 января, 08:00

Updated 22 января, 08:00

«Газпром нефть» стала лидером для молодежи среди работодателей

«Газпром нефть» стала лидером для молодежи среди работодателей

22 января 2025, 08:00
Фото: Римма Злацовская.
«Газпром нефть» стала самым популярным местом работы в нефтяной отрасли.

Согласно опросу, проведенному аналитиками рейтинга Best Company Award, «Газпром нефть» заняла высокое место среди лучших работодателей для молодежи в России. В исследовании приняли участие студенты и выпускники прошлого года из 40 российских вузов. Более 200 компаний были оценены респондентами, которые учитывали активное развитие бренда работодателя и использование прогрессивных программ для привлечения молодых специалистов. В результате «Газпром нефть» стала самым востребованным работодателем в нефтяной отрасли и одним из лидеров среди всех промышленных компаний.

Среди факторов, которые делают «Газпром нефть» привлекательной для молодежи, были отмечены:

  • Высокие зарплаты;
  • Хороший баланс между работой и личной жизнью;
  • Уважительное отношение к сотрудникам;
  • Стабильность;
  • Гибкость в графике работы;
  • Возможности для профессионального роста.

Особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных специалистов. Так, в 2014 году на базе ОмГТУ была открыта кафедра «Газпром нефти». За десять лет она подготовила более 230 нефтепереработчиков. В рамках профориентационной программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», реализуемой при поддержке министерства образования Омской области, студенты имеют возможность получить второе высшее образование по направлениям «Экономика» или «Автоматизация технологических процессов». Выпускники программы гарантированно трудоустраиваются на ОНПЗ и других предприятиях «Газпром нефти».

«Омский НПЗ активно участвует в подготовке кадрового резерва. Начиная со школьной скамьи, мы помогаем молодым людям выбрать свою будущую специальность и получить профессиональное образование», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Гендиректор Омского НПЗ подчеркнул, что в партнерстве с образовательными учреждениями региона формируются знания, которые соответствуют требованиям современного производства.

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