Два игрока омского «Авангарда» вошли в топ-15 хоккеистов января в КХЛ

Теперь немного о тройке лидеров: первое место в топе занял канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джоуш Ливо, который недавно оформил хет-трик в ворота «Авангарда» и привел свою команду к победе со счетом 4:0. Вторая позиция осталась за Данилом Аймурзиным из «Северстали», а замыкает тройку лучших партнер по команде Ливо голкипер Семен Вязовой.