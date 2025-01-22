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Posted 22 января, 09:30

Published 22 января, 09:30

Modified 22 января, 09:30

Updated 22 января, 09:30

Составлен рейтинг лучших хоккеистов января

Два игрока омского «Авангарда» вошли в топ-15 хоккеистов января в КХЛ

22 января 2025, 09:30
Фото: ХК «Авангард». Составлен рейтинг лучших хоккеистов января
В рейтинге лучших оказались Наиль Якупов и Рид Буше.

«Чемпионат» опубликовал ежемесячный рейтинг игроков Континентальной хоккейной лиги, признанных лучшими по ряду показателей. В январе в топ-15 вошли два нападающих «Авангарда» — Наиль Якупов и Рид Буше.

Наиль Якупов занял в списке 10 место, форвард успел провести 21 матч в Омске после возвращения и набрал в 19 очков.

«Возвращение в Омск складывается для Наиля великолепно — в „Авангарде“ он набирает почти по очку за игру. 10 из них — семь голов и три ассиста — пришлись на последние девять игр, в которых Наиль лишь дважды уходил без очков — Якупов не стал огорчать „Куньлунь“, где он начинал сезон, и, как и все „ястребы“, не смог подобрать ключи к воротам „Салавата“ Юлаева», — написано о «ястребе» в рейтинге.
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Рид Буше расположился на 14 строчке. Хоккеист набрал 10 очков в девяти матчах и продолжает оставаться ключевым атакующим игроком своей команды.

«Новоиспеченный лучший снайпер „Авангарда“ в истории КХЛ набрал 10 очков в последних девяти матчах — шесть раз забросил сам и еще трижды ассистировал партнерам. Да, нынешняя результативность американца не достает до той, что была в прошлом сезоне, но при этом он все равно является лучшим бомбардиром и снайпером „ястребов“», — пишет о нападающем «Чемпионат».

Теперь немного о тройке лидеров: первое место в топе занял канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джоуш Ливо, который недавно оформил хет-трик в ворота «Авангарда» и привел свою команду к победе со счетом 4:0. Вторая позиция осталась за Данилом Аймурзиным из «Северстали», а замыкает тройку лучших партнер по команде Ливо голкипер Семен Вязовой.

Напомним, что один из лидеров «Авангарда» Майкл Маклауд получил травму в недавнем матче и не сможет играть ближайшие несколько недель.

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