Достали обогреватели: омичи из Нефтяников остались без отопления в 20-градусный мороз

Posted 22 января, 07:47
Published 22 января, 07:47
Modified 22 января, 08:18
Updated 22 января, 08:18
Сегодняшнее морозное утро началось для жителей домов в районе улиц 22 Апреля, 50 лет Октября, 50 лет Профсоюзов и проспект Мира с неприятного отключения отопления и горячей воды. Жалоба появилась в телеграм-канале «Инцидент Омск». По словам жительницы пятиэтажки на Мира, 100Б, отключения происходят уже третий день подряд.
«Достали обогреватели, хоть свет не отключили. По обращению в АО Омск РТС сообщили, что это ремонтные работы АО „Тепловая компания“. Но судя по тому, что разрыто все за домом Мира 100А, это надолго», — прокомментировала женщина.
Другой омич назвал происходящее издевательством:
«Это издевательство над людьми, отключать тепло, когда сейчас температура опустилась ниже 20 градусов, такое может быть только в России».
В «Тепловой компании» Городу55 сообщили, что работы на тепловых сетях на улице 50 лет Профсоюзов, 113 в настоящий момент завершены. Под отключение попали 26 объектов.
«Специалисты оперативно выполнили все необходимые мероприятия. Остальные отключения находятся в зоне ответственности других теплоснабжающих организаций», — пояснили в «Тепловой компании».
Напомним, накануне стало известно о блокировке нескольких счетов «Тепловой компании». Хоть организация и испытывает финансовые трудности, работа продолжается в штатном режиме.