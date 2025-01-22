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Posted 22 января, 07:47

Published 22 января, 07:47

Modified 22 января, 08:18

Updated 22 января, 08:18

Работы на тепловых сетях уже завершены

Достали обогреватели: омичи из Нефтяников остались без отопления в 20-градусный мороз

22 января 2025, 07:47
Фото: gorod55.ru. Работы на тепловых сетях уже завершены

В 20-градусный мороз омичи из Нефтяников остались без отопления

По словам горожан, отключение затронуло жителей сразу нескольких улиц в Советском округе.

Сегодняшнее морозное утро началось для жителей домов в районе улиц 22 Апреля, 50 лет Октября, 50 лет Профсоюзов и проспект Мира с неприятного отключения отопления и горячей воды. Жалоба появилась в телеграм-канале «Инцидент Омск». По словам жительницы пятиэтажки на Мира, 100Б, отключения происходят уже третий день подряд.

«Достали обогреватели, хоть свет не отключили. По обращению в АО Омск РТС сообщили, что это ремонтные работы АО „Тепловая компания“. Но судя по тому, что разрыто все за домом Мира 100А, это надолго», — прокомментировала женщина.

Другой омич назвал происходящее издевательством:

«Это издевательство над людьми, отключать тепло, когда сейчас температура опустилась ниже 20 градусов, такое может быть только в России».

В «Тепловой компании» Городу55 сообщили, что работы на тепловых сетях на улице 50 лет Профсоюзов, 113 в настоящий момент завершены. Под отключение попали 26 объектов.

«Специалисты оперативно выполнили все необходимые мероприятия. Остальные отключения находятся в зоне ответственности других теплоснабжающих организаций», — пояснили в «Тепловой компании».

Напомним, накануне стало известно о блокировке нескольких счетов «Тепловой компании». Хоть организация и испытывает финансовые трудности, работа продолжается в штатном режиме.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Мороз#Тепловая компания#Новости#Отключение отопления
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