Достали обогреватели: омичи из Нефтяников остались без отопления в 20-градусный мороз

Сегодняшнее морозное утро началось для жителей домов в районе улиц 22 Апреля, 50 лет Октября, 50 лет Профсоюзов и проспект Мира с неприятного отключения отопления и горячей воды. Жалоба появилась в телеграм-канале «Инцидент Омск». По словам жительницы пятиэтажки на Мира, 100Б, отключения происходят уже третий день подряд.