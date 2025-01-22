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Posted 22 января, 09:04

Published 22 января, 09:04

Modified 22 января, 09:06

Updated 22 января, 09:06

Место происшествия в поселке Новоомский

Был без страховки: появились новые подробности гибели слесаря «Омскоблводопровода»

22 января 2025, 09:04
Фото: Следком Омской области. Место происшествия в поселке Новоомский

Бывшему мастеру «Омскоблводопровода» грозит четыре года за гибель коллеги

Расследование уголовного дела завершено. Материалы для рассмотрения передали в Омский райсуд.

Региональные прокуратура и следком поделились подробностями расследования уголовного дела по факту гибели рабочего «Омскоблводопровода» во время обрушения коллектора. Инцидент, напомним, произошел в мае 2024 года в поселке Новоомский.

По версии следователей, в произошедшем замешан 39-летний бывший мастер ремонтно-эксплуатационного участка «Омский» акционерного общества «Омскоблводопровод». Ему инкриминируют ч. 2 ст. 143 УК РФ (то есть «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Место гибели рабочего в Новоомском
Место гибели рабочего в Новоомском
Место гибели рабочего в Новоомском. Фото: Прокуратура Омской области

В коллекторе в момент обрушения находились двое работников. Они устраняли аварию на трассе, но были без страховочных тросов и касок. В результате 49-летний слесарь получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.

Следователи считают, что к несчастному случаю привело несоблюдение мастером требований охраны труда. Подозреваемый свою вину не признал. Однако материалы дела с утвержденным обвинительным заключением от прокурора направлены в Омский райсуд. Бывшему мастеру грозит до 4 лет лишения свободы.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Уголовное дело#Следком#Омский район#Новости#Омскоблводопровод#Гибель
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