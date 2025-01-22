Был без страховки: появились новые подробности гибели слесаря «Омскоблводопровода»

Posted 22 января, 09:04
Published 22 января, 09:04
Modified 22 января, 09:06
Updated 22 января, 09:06
Региональные прокуратура и следком поделились подробностями расследования уголовного дела по факту гибели рабочего «Омскоблводопровода» во время обрушения коллектора. Инцидент, напомним, произошел в мае 2024 года в поселке Новоомский.
По версии следователей, в произошедшем замешан 39-летний бывший мастер ремонтно-эксплуатационного участка «Омский» акционерного общества «Омскоблводопровод». Ему инкриминируют ч. 2 ст. 143 УК РФ (то есть «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
В коллекторе в момент обрушения находились двое работников. Они устраняли аварию на трассе, но были без страховочных тросов и касок. В результате 49-летний слесарь получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.
Следователи считают, что к несчастному случаю привело несоблюдение мастером требований охраны труда. Подозреваемый свою вину не признал. Однако материалы дела с утвержденным обвинительным заключением от прокурора направлены в Омский райсуд. Бывшему мастеру грозит до 4 лет лишения свободы.