28 ДТП, огромные пробки и ограничения: последствия жуткой непогоды в Омске

В среду, 22 января, Омская область оказалась в зоне антициклона, который двигался к нам с Ямало-Ненецкого автономного округа. С самого утра регион накрыли сильный снегопад, порывы ветра до 25 м/с и резкое понижение температуры воздуха. Из-за непогоды Омск оказался парализован. Дорожная ситуация в городе достигала критической отметки, и пробки растянулись на весь центр, район Нефтяников и Левого берега. Загруженность дорог оценивалась в 10 баллов, по состоянию на 12 утра — в 6 баллов. По всему городу до сих пор наблюдаются небольшие заторы.