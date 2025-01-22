28 ДТП, огромные пробки и ограничения: последствия жуткой непогоды в Омске

Posted 22 января, 06:28
Published 22 января, 06:28
Modified 22 января, 09:22
Updated 22 января, 09:22
В среду, 22 января, Омская область оказалась в зоне антициклона, который двигался к нам с Ямало-Ненецкого автономного округа. С самого утра регион накрыли сильный снегопад, порывы ветра до 25 м/с и резкое понижение температуры воздуха. Из-за непогоды Омск оказался парализован. Дорожная ситуация в городе достигала критической отметки, и пробки растянулись на весь центр, район Нефтяников и Левого берега. Загруженность дорог оценивалась в 10 баллов, по состоянию на 12 утра — в 6 баллов. По всему городу до сих пор наблюдаются небольшие заторы.
Город55 запросил в ГИБДД информацию по случившемся ДТП за утро. Начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева сообщила, что за период с 7:00 до 10:00 22 января зарегистрировано 28 аварий без пострадавших, из них — почти все случились в городе.
Кроме того, сегодня около семи утра на улице Берникова, вблизи дома №30 омич на иномарке сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку понадобилась помощь медиков.
«На протяжении нескольких дней на территории нашего региона прогнозируется ухудшение погодных условий. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что на данный момент закрыты некоторые участки федеральной автодороги Челябинск-Новосибирск, а также региональная автодорога Федоровка-Александровка. ДТП происходят из-за того, что при понижении температуры воздуха образовалась наледь на дорогах. Мы рекомендуем водителям не совершать дальние поездки и по возможности остаться дома. Если все-таки есть необходимость куда-то поехать, то соблюдайте правила дорожного движения и не совершайте необдуманных маневров», — сообщила Наталья Бобылева.
Судя по онлайн-картам, утром случилось ДТП у Телецентра, где на подъезде к мосту сломался автобус. Также аварии произошли на улицах Барнаульская 2-я, Челюскинцев, Конева дублер, на Октябрьском мосту и на проспекте Мира.
По данным 2ГИС, на 12 утра почти во всем городе дороги окрашены в желтый цвет. Это означает, что движение затруднено на всех магистралях. Также на карте отмечены красным цветом улицы Лукашевича, проспект Карла Маркса, Фрунзе, Красный Путь.
Из-за непогоды также на нескольких участках федеральных трасс временно ограничили движение для грузовиков с массой свыше 12 тонн, пассажирских автобусов, маршруток и легковых такси.
Кроме того, минимум до 15:00 закрыты для движения будут следующие участки трасс:
Если неблагоприятная погода сохранится, время действия ограничений могут продлить.
Также утром из-за непогоды омский автовокзал отменил около 30 автобусных рейсов. С полным списком можете ознакомиться в этом материале.
Днем на улицы отправили 60 единиц специально оборудованной техники, которой предстоит промести проезжую часть. Работу городских дорожных служб перевели на усиленный режим, тем более с учетом дальнейшего понижения температуры и ухудшения погодных условий. Вывоз снега сегодня запланирован на девяти улицах: Володарского, Дианова, Карла Маркса, Кирова, Берникова, Королева, Химиков, 10 лет Октября, 1-я Рыбачья.
Кроме того, в ночь на четверг, 23 января, дороги первой категории обработают противогололедными материалами.
Добавим, данным сервиса Ventusky, температура воздуха сегодня опустится до -23 градусов, а осадки будут идти вплоть до утра 23 января. А о том, какой погода будет до конца недели, мы рассказывали в этом материале.