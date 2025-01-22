267 млн от федералов: на месте стадиона «Сатурн» в Омске построят новый бассейн

Posted 22 января, 07:00
Published 22 января, 07:00
Modified 22 января, 07:02
Updated 22 января, 07:02
Сегодня, 22 января, губернатор Виталий Хоценко анонсировал строительство модульного плавательного бассейна в Омске. Новый спортивный объект появится на месте бывшего стадиона «Сатурн» на Бульварной. Последние годы этот участок заброшен: только зарастает порослью и превращается в свалку.
Омской области на новый бассейн выделили федеральное финансирование на сумму 267 млн рублей. Точная стоимость проекта пока неизвестна.
«Подрядчик на изготовление и монтаж будет определен позднее после конкурсной процедуры», — уточнила Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Уточняется, что будущим бассейном смогут пользоваться не только воспитанники спортшкол, но и все желающие.
Напомним, что в декабре 2023 года участок на Бульварной получила в аренду омская компания «Стройкомплект». Конкуренция на торгах была ожесточенной: в итоге арендный платеж в процессе вырос в шесть раз и превысил 4 млн рублей.