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Posted 22 января, 07:00

Published 22 января, 07:00

Modified 22 января, 07:02

Updated 22 января, 07:02

Стало известно, что построят на месте бывшего стадиона «Сатурн» в Омске

267 млн от федералов: на месте стадиона «Сатурн» в Омске построят новый бассейн

22 января 2025, 07:00
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба правительства Омской области.

Стало известно, что построят на месте бывшего стадиона «Сатурн» в Омске

Новый объект разместят на заброшенном участке по улице Бульварной. На модульную конструкцию выделили федеральное финансирование.

Сегодня, 22 января, губернатор Виталий Хоценко анонсировал строительство модульного плавательного бассейна в Омске. Новый спортивный объект появится на месте бывшего стадиона «Сатурн» на Бульварной. Последние годы этот участок заброшен: только зарастает порослью и превращается в свалку.

Омской области на новый бассейн выделили федеральное финансирование на сумму 267 млн рублей. Точная стоимость проекта пока неизвестна.

Эскиз здания будущего бассейна
Эскиз здания будущего бассейна. Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба правительства Омской области
«Подрядчик на изготовление и монтаж будет определен позднее после конкурсной процедуры», — уточнила Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

Уточняется, что будущим бассейном смогут пользоваться не только воспитанники спортшкол, но и все желающие.

Напомним, что в декабре 2023 года участок на Бульварной получила в аренду омская компания «Стройкомплект». Конкуренция на торгах была ожесточенной: в итоге арендный платеж в процессе вырос в шесть раз и превысил 4 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Спорт#Бизнес#Омск#Инвестиции#Строительство#Новости#Стадион
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