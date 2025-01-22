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Posted 22 января, 02:39

Published 22 января, 02:39

Modified 22 января, 02:46

Updated 22 января, 02:46

10-балльный затор сковал Омск

«10 баллов отчаяния»: капризная погода и дорожные работы парализовали Омск

22 января 2025, 02:39
Фото: 1MI. 10-балльный затор сковал Омск

Погодный циклон и ремонтные работы устроили дорожный апокалипсис в Омске

Многие горожане оказались заложниками ситуации, а поездка на работу или учебу превратилась в настоящее испытание.

В среду утром, 22 января, Омск оказался парализован из-за сложных погодных условий и ремонтных работ. Дорожная ситуация в городе достигла критической отметки, и пробки растянулись на весь центр, район Нефтяников и Левого берега. По данным сервиса 2ГИС, загруженность дорог оценивается в максимальных 10 баллов.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на ключевых магистралях города. Центр и Левый берег буквально встал: заторы парализовали улицы Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена, Енисейскую, а также проспекты Конева, 70 лет Октября и Карла Маркса. Не лучше обстановка на подходах к ремонтируемому мосту 60-летия ВЛКСМ, где движение затруднено на улицах Лукашевича, Заозерной и проспекте Мира. На карте сервисов эти улицы отмечены бордовым цветом, что говорит о полной остановке движения.

Пробки оцениваются в 10 баллов
Пробки оцениваются в 10 баллов. Фото: 2ГИС

Ситуацию осложнили резкие изменения погоды. Днем ранее температура воздуха поднялась до -3 градусов, а вечером начался обильный снегопад. Сегодняшний день принес резкое похолодание: по прогнозам синоптиков, температура опустится до -23 градусов, а к выходным ожидается мороз до -30 градусов.

Дополнительным фактором, усугубившим дорожный коллапс, стало ДТП у Телецентра, где на подъезде к мосту сломался автобус, еще больше затруднив и без того сложное движение. Также аварии произошли на улицах Барнаульская 2-я, Челюскинцев, Конева дублер, на Октябрьском мосту и на проспекте Мира.

Омичи отреагировали на 10-балльные пробки с горькой иронией и отчаянием:

«Ого, 10 баллов. Спасибо, меня отчислили».
«У нас полгорода отчислилось, поздравляю».
«Что происходит на дорогах?».
«Всем доброе утро, удачно проехать на работу. Без опозданий».
«Вы не готовы все! Я на вас сейчас всех смотрю — вы не готовы! А что мы будем делать, когда мосты закроют?».

Напомним, ранее Город55 писал, что на федеральных трассах Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск приостановили движение из-за сильного гололеда.

В Омской области на федеральных трассах ограничили движение из-за гололеда
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#Диана Рязанцева#ДТП#Погода#Пробки#Снегопад#Омск#Гололед#Температура#Ремонтные работы
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