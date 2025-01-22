«10 баллов отчаяния»: капризная погода и дорожные работы парализовали Омск

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на ключевых магистралях города. Центр и Левый берег буквально встал: заторы парализовали улицы Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена, Енисейскую, а также проспекты Конева, 70 лет Октября и Карла Маркса. Не лучше обстановка на подходах к ремонтируемому мосту 60-летия ВЛКСМ, где движение затруднено на улицах Лукашевича, Заозерной и проспекте Мира. На карте сервисов эти улицы отмечены бордовым цветом, что говорит о полной остановке движения.