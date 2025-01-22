«10 баллов отчаяния»: капризная погода и дорожные работы парализовали Омск

Posted 22 января, 02:39
Published 22 января, 02:39
Modified 22 января, 02:46
Updated 22 января, 02:46
В среду утром, 22 января, Омск оказался парализован из-за сложных погодных условий и ремонтных работ. Дорожная ситуация в городе достигла критической отметки, и пробки растянулись на весь центр, район Нефтяников и Левого берега. По данным сервиса 2ГИС, загруженность дорог оценивается в максимальных 10 баллов.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась на ключевых магистралях города. Центр и Левый берег буквально встал: заторы парализовали улицы Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена, Енисейскую, а также проспекты Конева, 70 лет Октября и Карла Маркса. Не лучше обстановка на подходах к ремонтируемому мосту 60-летия ВЛКСМ, где движение затруднено на улицах Лукашевича, Заозерной и проспекте Мира. На карте сервисов эти улицы отмечены бордовым цветом, что говорит о полной остановке движения.
Ситуацию осложнили резкие изменения погоды. Днем ранее температура воздуха поднялась до -3 градусов, а вечером начался обильный снегопад. Сегодняшний день принес резкое похолодание: по прогнозам синоптиков, температура опустится до -23 градусов, а к выходным ожидается мороз до -30 градусов.
Дополнительным фактором, усугубившим дорожный коллапс, стало ДТП у Телецентра, где на подъезде к мосту сломался автобус, еще больше затруднив и без того сложное движение. Также аварии произошли на улицах Барнаульская 2-я, Челюскинцев, Конева дублер, на Октябрьском мосту и на проспекте Мира.
Омичи отреагировали на 10-балльные пробки с горькой иронией и отчаянием:
«Ого, 10 баллов. Спасибо, меня отчислили».
«У нас полгорода отчислилось, поздравляю».
«Что происходит на дорогах?».
«Всем доброе утро, удачно проехать на работу. Без опозданий».
«Вы не готовы все! Я на вас сейчас всех смотрю — вы не готовы! А что мы будем делать, когда мосты закроют?».
Напомним, ранее Город55 писал, что на федеральных трассах Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск приостановили движение из-за сильного гололеда.