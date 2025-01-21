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Posted 21 января, 05:05

Published 21 января, 05:05

Modified 21 января, 05:23

Updated 21 января, 05:23

В Омске начался суд против ТГК-11

Затопление в Осташково: в омском суде стартуют заседания по иску против ТГК-11

21 января 2025, 05:05
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. В Омске начался суд против ТГК-11

В омском суде начнется разбирательство по делу о затопленных дачах в Осташково

Природоохранная прокуратура установила требования к ТГК-11.

В Омске начался судебный процесс, связанный с затоплением дач в районе Осташково. «Вести Омск» сообщают, что Центральный районный суд открыл первое заседание по иску межрайонной природоохранной прокуратуры. Ответчиками в деле выступают ТГК-11, а также администрации города Омска и Омского района.

Природоохранная прокуратура выдвинула несколько требований к ТГК-11, включая:

  • Откачку воды с затопленной территории;
  • Организацию мониторинга ситуации;
  • Установление причины постоянного затопления этой местности в течение нескольких месяцев.

Напомним, летом 2024 года жители дачного микрорайона Осташково столкнулись с серьезными подтоплениями. От затопления пострадали более тысячи домов. Многие садоводы считают, что причиной затопления являются золоотвалы ТЭЦ-5, которые расположены недалеко от дачного массива.

Природоохранная прокуратура настаивает на том, чтобы ТГК-11 признали виновным в случившемся. Все обстоятельства и причины этого потопа должны быть установлены судом. Если суд встанет на сторону местных жителей, пострадавшие смогут официально требовать компенсацию от виновных в затоплении.

Напомним, ранее Город55 писал, что вокруг золоотвала ТЭЦ-5 было проведено обследование территории по заказу компании «ТГК-11». По результатам этих экспертиз первоначально причиной затопления называли грунтовые воды и действия дачников, которые якобы бесконтрольно копали колодцы. Однако теперь, возможно, причиной затопления стал ремонт Сыропятского тракта и вывоз снега на территорию рядом с Осташково.

Затопленные дачи в Осташково: кто виноват — природа или ТЭЦ-5? О чем говорят эксперты
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#Диана Рязанцева#Омск#Компенсация#ТГК-11#Затопление#Подтопления#ТЭЦ-5#Судебный процесс#Сыропятский тракт#Осташково#Природоохранная прокуратура
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