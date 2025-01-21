Затопление в Осташково: в омском суде стартуют заседания по иску против ТГК-11

Напомним, ранее Город55 писал, что вокруг золоотвала ТЭЦ-5 было проведено обследование территории по заказу компании «ТГК-11». По результатам этих экспертиз первоначально причиной затопления называли грунтовые воды и действия дачников, которые якобы бесконтрольно копали колодцы. Однако теперь, возможно, причиной затопления стал ремонт Сыропятского тракта и вывоз снега на территорию рядом с Осташково.