Затопление в Осташково: в омском суде стартуют заседания по иску против ТГК-11

Posted 21 января, 05:05
Published 21 января, 05:05
Modified 21 января, 05:23
Updated 21 января, 05:23
В Омске начался судебный процесс, связанный с затоплением дач в районе Осташково. «Вести Омск» сообщают, что Центральный районный суд открыл первое заседание по иску межрайонной природоохранной прокуратуры. Ответчиками в деле выступают ТГК-11, а также администрации города Омска и Омского района.
Природоохранная прокуратура выдвинула несколько требований к ТГК-11, включая:
Напомним, летом 2024 года жители дачного микрорайона Осташково столкнулись с серьезными подтоплениями. От затопления пострадали более тысячи домов. Многие садоводы считают, что причиной затопления являются золоотвалы ТЭЦ-5, которые расположены недалеко от дачного массива.
Природоохранная прокуратура настаивает на том, чтобы ТГК-11 признали виновным в случившемся. Все обстоятельства и причины этого потопа должны быть установлены судом. Если суд встанет на сторону местных жителей, пострадавшие смогут официально требовать компенсацию от виновных в затоплении.
Напомним, ранее Город55 писал, что вокруг золоотвала ТЭЦ-5 было проведено обследование территории по заказу компании «ТГК-11». По результатам этих экспертиз первоначально причиной затопления называли грунтовые воды и действия дачников, которые якобы бесконтрольно копали колодцы. Однако теперь, возможно, причиной затопления стал ремонт Сыропятского тракта и вывоз снега на территорию рядом с Осташково.