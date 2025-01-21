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Posted 21 января, 11:39

Published 21 января, 11:39

Modified 21 января, 11:39

Updated 21 января, 11:39

В Омске подрались две школьницы

«Все из-за мальчика»: в омской школе устроили драку две ученицы

21 января 2025, 11:39
Фото: Изображение Midjourney. В Омске подрались две школьницы

В одной из школ Омска две ученицы подрались из-за мальчика

Со школьницами и их родителями руководство школы пообещало провести беседу.

Сегодня, 21 января, в одной из школ Омска подрались две ученицы. Инцидент попал на видео и распространился по городским пабликам. Автор записи рассказала, что конфликт между подростками произошел из-за мальчика.

«В Омске в школе №51 девочки повыдирали друг другу волосы. Все из-за одного парня», — написал автор видео в паблике «Омск Live».

На ситуацию отреагировала администрация Омска. В мэрии рассказали, что со школьницами и их родителями руководство образовательного учреждения пообещало провести беседу.

«Среди обучающихся произошел конфликт в рекреации учреждения. В целях его урегулирования директор школы принял решение пригласить родителей участников конфликта для обсуждения ситуации и поиска путей ее разрешения. На встрече также будет присутствовать социальный педагог, который сможет предложить профессиональную помощь и поддержку. Кроме того, в рамках профилактических мероприятий на классных часах будут проведены беседы о важности уважения и взаимопонимания между учениками, а также о способах разрешения конфликтов», — сообщили в мэрии Омска.

Напомним, что недавно две омичи подрались в популярном баре в центре города. Одна из девушек ударила другую по лицу стеклянным бокалом, который в итоге разбился. Пострадавшую с ранами лица госпитализировали в больницу, другую омичку же обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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