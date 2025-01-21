«Все из-за мальчика»: в омской школе устроили драку две ученицы

Напомним, что недавно две омичи подрались в популярном баре в центре города. Одна из девушек ударила другую по лицу стеклянным бокалом, который в итоге разбился. Пострадавшую с ранами лица госпитализировали в больницу, другую омичку же обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.