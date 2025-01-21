«Все из-за мальчика»: в омской школе устроили драку две ученицы

Posted 21 января, 11:39
Published 21 января, 11:39
Modified 21 января, 11:39
Updated 21 января, 11:39
Сегодня, 21 января, в одной из школ Омска подрались две ученицы. Инцидент попал на видео и распространился по городским пабликам. Автор записи рассказала, что конфликт между подростками произошел из-за мальчика.
«В Омске в школе №51 девочки повыдирали друг другу волосы. Все из-за одного парня», — написал автор видео в паблике «Омск Live».
На ситуацию отреагировала администрация Омска. В мэрии рассказали, что со школьницами и их родителями руководство образовательного учреждения пообещало провести беседу.
«Среди обучающихся произошел конфликт в рекреации учреждения. В целях его урегулирования директор школы принял решение пригласить родителей участников конфликта для обсуждения ситуации и поиска путей ее разрешения. На встрече также будет присутствовать социальный педагог, который сможет предложить профессиональную помощь и поддержку. Кроме того, в рамках профилактических мероприятий на классных часах будут проведены беседы о важности уважения и взаимопонимания между учениками, а также о способах разрешения конфликтов», — сообщили в мэрии Омска.
Напомним, что недавно две омичи подрались в популярном баре в центре города. Одна из девушек ударила другую по лицу стеклянным бокалом, который в итоге разбился. Пострадавшую с ранами лица госпитализировали в больницу, другую омичку же обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.