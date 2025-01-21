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Posted 21 января, 12:08

Published 21 января, 12:08

Modified 21 января, 12:08

Updated 21 января, 12:08

В Омске случилось ДТП с пожарной машиной

В центре Омска легковушка влетела в пожарную машину: есть пострадавшие

21 января 2025, 12:08
Фото: 1MI. В Омске случилось ДТП с пожарной машиной
ДТП произошло на пересечении улиц 7-й Северной и Перекоповской.

Сегодня утром, в 8:55, на пересечении улиц 7-й Северной и Перекоповской произошло ДТП с участием пожарной машины. Видео с места происшествия появилось в паблике «О чем говорят в Омске», на кадрах заметно, что из-за аварии на участке образовался затор.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции Городу55 рассказали, что 31-летний водитель ВАЗ-21099 ехал по 7-й Серверной, в районе здания №47 он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пожарную машину.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля обратился за медицинской помощью, назначенным амбулаторное лечение», — добавили в Госавтоинспекции.

Напомним, что несколько дней назад автобус с 40 пассажирами вылетел на тротуар после жесткого ДТП. Авария произошла на Красном Пути, никто из находившихся в салоне людей, включая водителя, не пострадал.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Тройное ДТП#Новости#ДТП с пожарной машиной
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