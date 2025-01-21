В центре Омска легковушка влетела в пожарную машину: есть пострадавшие

Сегодня утром, в 8:55, на пересечении улиц 7-й Северной и Перекоповской произошло ДТП с участием пожарной машины. Видео с места происшествия появилось в паблике «О чем говорят в Омске», на кадрах заметно, что из-за аварии на участке образовался затор.