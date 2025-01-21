В Салехарде не дали взлететь самолету, направлявшемуся в Омск

Posted 21 января, 13:56
Published 21 января, 13:56
Modified 21 января, 13:56
Updated 21 января, 13:56
Сегодня утром самолет авиакомпании «Ямал», который должен был вылететь в Омск из Салехарда, не смог этого сделать. Находясь на исполнительном старте экипаж получил разрешение на начало полета, но принял решение освободить взлетную полосу и доложил о прерванном взлете.
Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаинцидент», что именно стало причиной такого решения не называется.
Напомним, что несколько дней назад самолет с омичами получил предупреждение о столкновении в небе над Москвой. Об этом во время полета на высоте 2 000 футов сообщил капитан воздушного судна. К счастью, в этот момент конфликтующие лайнеры в радиусе 30 км отсутствовали.