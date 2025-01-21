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Posted 21 января, 13:56

Published 21 января, 13:56

Modified 21 января, 13:56

Updated 21 января, 13:56

Самолет следовал по маршруту Салехард-Омск

В Салехарде не дали взлететь самолету, направлявшемуся в Омск

21 января 2025, 13:56
Фото: 1MI. Самолет следовал по маршруту Салехард-Омск
Самолет принадлежал авиакомпании «Ямал».

Сегодня утром самолет авиакомпании «Ямал», который должен был вылететь в Омск из Салехарда, не смог этого сделать. Находясь на исполнительном старте экипаж получил разрешение на начало полета, но принял решение освободить взлетную полосу и доложил о прерванном взлете.

Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаинцидент», что именно стало причиной такого решения не называется.

Напомним, что несколько дней назад самолет с омичами получил предупреждение о столкновении в небе над Москвой. Об этом во время полета на высоте 2 000 футов сообщил капитан воздушного судна. К счастью, в этот момент конфликтующие лайнеры в радиусе 30 км отсутствовали.

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