В Салехарде не дали взлететь самолету, направлявшемуся в Омск

Напомним, что несколько дней назад самолет с омичами получил предупреждение о столкновении в небе над Москвой. Об этом во время полета на высоте 2 000 футов сообщил капитан воздушного судна. К счастью, в этот момент конфликтующие лайнеры в радиусе 30 км отсутствовали.