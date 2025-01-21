В омской «Тепловой компании» открыли вакансии для рабочих. Рассказываем о зарплатах

В омской «Тепловой компании» набирают рабочих на зарплату до 58 тысяч рублей

Сюжет Социальные гарантии

Работодатель предлагает офицальное оформление и социальные гарантии. Также в организации могут предоставить общежитие.

В омской «Тепловой компании» сегодня, 21 января, сообщили о новых вакансиях. Требуются следующие сотрудники: Машинист (кочегар) котельной — от 37 106 до 41 682 рублей;

Водители (спецтехника) — 47 534 рубля;

Машинист экскаватора — 47 534 рубля;

Тракторист — 35 980 рублей;

Слесари (по КИП и А, по обслуживанию и ремонту тепловых сетей) — от 31 324 до 35 645 рублей;

Электромонтеры — от 35 645 до 41 453 рублей;

Электрогазосварщики — 58 716 рублей;

Рабочие по благоустройству — 50 000 рублей. «Мы предлагаем официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и обеспечиваем все социальные гарантии. Также возможно предоставление жилья в общежитии», — сообщили в организации. Ранее Город55 рассказывал, что в G-Drive Арене ищут требуется экскурсовод с высшим гуманитарным образованием и знанием английского языка. В омской G-Drive Арене открыли вакансию для экскурсовода со знанием английского языка Узнать подробнее