В омской «Тепловой компании» открыли вакансии для рабочих. Рассказываем о зарплатах

Posted 21 января, 07:50
Published 21 января, 07:50
Modified 21 января, 08:07
Updated 21 января, 08:07
В омской «Тепловой компании» сегодня, 21 января, сообщили о новых вакансиях. Требуются следующие сотрудники:
«Мы предлагаем официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и обеспечиваем все социальные гарантии. Также возможно предоставление жилья в общежитии», — сообщили в организации.
Ранее Город55 рассказывал, что в G-Drive Арене ищут требуется экскурсовод с высшим гуманитарным образованием и знанием английского языка.