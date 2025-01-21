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Posted 21 января, 07:50

Published 21 января, 07:50

Modified 21 января, 08:07

Updated 21 января, 08:07

«Тепловая компания» оказывает услуги в сфере теплоснабжения

В омской «Тепловой компании» открыли вакансии для рабочих. Рассказываем о зарплатах

21 января 2025, 07:50
Фото: gorod55.ru. «Тепловая компания» оказывает услуги в сфере теплоснабжения

В омской «Тепловой компании» набирают рабочих на зарплату до 58 тысяч рублей

Сюжет
Социальные гарантии
Работодатель предлагает офицальное оформление и социальные гарантии. Также в организации могут предоставить общежитие.

В омской «Тепловой компании» сегодня, 21 января, сообщили о новых вакансиях. Требуются следующие сотрудники:

  • Машинист (кочегар) котельной — от 37 106 до 41 682 рублей;
  • Водители (спецтехника) — 47 534 рубля;
  • Машинист экскаватора — 47 534 рубля;
  • Тракторист — 35 980 рублей;
  • Слесари (по КИП и А, по обслуживанию и ремонту тепловых сетей) — от 31 324 до 35 645 рублей;
  • Электромонтеры — от 35 645 до 41 453 рублей;
  • Электрогазосварщики — 58 716 рублей;
  • Рабочие по благоустройству — 50 000 рублей.
«Мы предлагаем официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и обеспечиваем все социальные гарантии. Также возможно предоставление жилья в общежитии», — сообщили в организации.

Ранее Город55 рассказывал, что в G-Drive Арене ищут требуется экскурсовод с высшим гуманитарным образованием и знанием английского языка.

В омской G-Drive Арене открыли вакансию для экскурсовода со знанием английского языка
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#Евгений Игишев#Социальные гарантии#Работа#Благоустройство#Тепловая компания#Машинист#Вакансии#Трудовой кодекс#Водители#Слесари#Электрогазосварщики
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