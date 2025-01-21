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Posted 21 января, 13:18

Published 21 января, 13:18

Modified 21 января, 13:18

Updated 21 января, 13:18

В Омской области стало больше заболевших ковидом

В Омской области снова увеличилось количество случаев коронавируса

21 января 2025, 13:18
Фото: 1MI. В Омской области стало больше заболевших ковидом
На прошлой неделе вирус выявили у 69 человек.

На прошлой неделе в Омской области участились случаи коронавируса, информация об этом появилась на платформе Объясняем.рф. Известно, что всего за этот период в регионе выявили 69 заболевших, это на 21 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 154 омича, а еще 12 пришлось госпитализировать.

В Сибирском федеральном округе по заболеваемости лидирует Красноярский край. За неделю там выявлено 142 новых случая, 200 человек выздоровели, а 24 доставили в больницы.

Напомним, что омские детские сады и школы снова начали выходить на карантин после новогодних праздников. Сейчас из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс приостановили в 9 классах 5 школ, детей также не принимают в 24 группах в 19 детских садах.

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#Анастасия Баянова#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Вирус#Новости#Вирусы#Зараженность вирусом#Пандемия коронавируса
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