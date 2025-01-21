В Омской области снова увеличилось количество случаев коронавируса

На прошлой неделе в Омской области участились случаи коронавируса, информация об этом появилась на платформе Объясняем.рф. Известно, что всего за этот период в регионе выявили 69 заболевших, это на 21 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 154 омича, а еще 12 пришлось госпитализировать.