В Омской области снова увеличилось количество случаев коронавируса

Posted 21 января, 13:18
Published 21 января, 13:18
Modified 21 января, 13:18
Updated 21 января, 13:18
На прошлой неделе в Омской области участились случаи коронавируса, информация об этом появилась на платформе Объясняем.рф. Известно, что всего за этот период в регионе выявили 69 заболевших, это на 21 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 154 омича, а еще 12 пришлось госпитализировать.
В Сибирском федеральном округе по заболеваемости лидирует Красноярский край. За неделю там выявлено 142 новых случая, 200 человек выздоровели, а 24 доставили в больницы.
Напомним, что омские детские сады и школы снова начали выходить на карантин после новогодних праздников. Сейчас из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс приостановили в 9 классах 5 школ, детей также не принимают в 24 группах в 19 детских садах.