В Омской области объявили карантин из-за опасных заболеваний среди животных

Posted 21 января, 08:27
Published 21 января, 08:27
Modified 21 января, 08:29
Updated 21 января, 08:29
Главное управление ветеринарии Омской области ввело карантин в двух муниципальных районах региона из-за выявления опасных заболеваний животных. Ограничительные меры призваны предотвратить распространение трихинеллеза и инфекционной анемии лошадей. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Трихинеллез и инфекционная анемия лошадей представляют угрозу как для животных, так и для сельскохозяйственной отрасли региона. Своевременное введение карантина и выполнение всех необходимых мер позволит избежать дальнейшего распространения заболеваний.
Карантин в Называевском районе
По данным экспертизы, в охотничьих угодьях «Бутурлинское» обнаружено животное, зараженное трихинеллезом. В связи с этим на территории в радиусе 1 км от эпицентра заражения и в 3-километровой зоне вокруг него введены следующие ограничения:
Карантин продлится до 17 января 2026 года. В это время специалисты проведут комплекс мероприятий для ликвидации заболевания.
Карантин в Омском районе
В поселке Иртышский, по адресу улица Маяковского, 41, выявлен случай инфекционной анемии лошадей. На территории личного подсобного хозяйства, а также в зоне радиусом 3 км от него введены ограничения:
Меры будут действовать до устранения эпидемической угрозы.
Специалисты областных ветеринарных учреждений проводят тщательную обработку территорий, диагностику и мероприятия по устранению очагов заболеваний. Контроль за соблюдением карантина возложен на заместителя начальника управления ветеринарии Омской области Александра Захарова.
Напомним, ранее Город55 писал, что в поселке Октябрьское объявили карантин из-за бешенства.