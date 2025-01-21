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Posted 21 января, 08:27

Published 21 января, 08:27

Modified 21 января, 08:29

Updated 21 января, 08:29

В Омской области выявили опасные очаги заболевания среди животных

В Омской области объявили карантин из-за опасных заболеваний среди животных

21 января 2025, 08:27
Фото: 1MI. В Омской области выявили опасные очаги заболевания среди животных
Ограничения действуют в Называевском и Омском районах.

Главное управление ветеринарии Омской области ввело карантин в двух муниципальных районах региона из-за выявления опасных заболеваний животных. Ограничительные меры призваны предотвратить распространение трихинеллеза и инфекционной анемии лошадей. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Трихинеллез и инфекционная анемия лошадей представляют угрозу как для животных, так и для сельскохозяйственной отрасли региона. Своевременное введение карантина и выполнение всех необходимых мер позволит избежать дальнейшего распространения заболеваний.

Приказ "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Называевского муниципального района Омской области"
Приказ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Омского муниципального района Омской области»
Приказ "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Называевского муниципального района Омской области". Фото: Официальный интернет-портале правовой информации

По данным экспертизы, в охотничьих угодьях «Бутурлинское» обнаружено животное, зараженное трихинеллезом. В связи с этим на территории в радиусе 1 км от эпицентра заражения и в 3-километровой зоне вокруг него введены следующие ограничения:

  • Запрещено перемещать животных, восприимчивых к заболеванию;
  • Охота разрешена только для регулирования численности популяции;
  • Запрещен вывоз кормов и продуктов, полученных от животных из зоны карантина.

Карантин продлится до 17 января 2026 года. В это время специалисты проведут комплекс мероприятий для ликвидации заболевания.

Карантин в Омском районе

В поселке Иртышский, по адресу улица Маяковского, 41, выявлен случай инфекционной анемии лошадей. На территории личного подсобного хозяйства, а также в зоне радиусом 3 км от него введены ограничения:

  • Запрещено перемещать и вывозить животных, а также их корма и продукты переработки;
  • Посещение территории посторонними лицами;
  • Проведение выставок, ярмарок и других мероприятий с участием животных запрещено;
  • Въезд и выезд транспортных средств на территорию ограничен.

Меры будут действовать до устранения эпидемической угрозы.

Специалисты областных ветеринарных учреждений проводят тщательную обработку территорий, диагностику и мероприятия по устранению очагов заболеваний. Контроль за соблюдением карантина возложен на заместителя начальника управления ветеринарии Омской области Александра Захарова.

Напомним, ранее Город55 писал, что в поселке Октябрьское объявили карантин из-за бешенства.

Лиса укусила быка: в Омской области объявили карантин из-за бешенства
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Карантин#Омский район#Называевский район#Ветеринария#Заболевания животных
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