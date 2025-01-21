В Омской области объявили карантин из-за опасных заболеваний среди животных

По данным экспертизы, в охотничьих угодьях «Бутурлинское» обнаружено животное, зараженное трихинеллезом. В связи с этим на территории в радиусе 1 км от эпицентра заражения и в 3-километровой зоне вокруг него введены следующие ограничения: