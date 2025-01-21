В Омской области на федеральных трассах ограничили движение из-за гололеда

Posted 21 января, 07:41
Published 21 января, 07:41
Modified 21 января, 07:43
Updated 21 января, 07:43
По данным Госавтоинспекция Тюменской области, сразу на нескольких участках федеральных дорог введены ограничения для движения большегрузного и пассажирского транспорта. Причиной стали ухудшившиеся погодные условия и образование гололеда.
Дорога Тюмень — Омск закрыта на участке с 246-го по 319-й километр. Также ограничения действуют на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск между 538-м и 587-м километрами.
Сотрудники ГИБДД организовали пропуск транспорта колоннами по 5–7 автомобилей. Это необходимо для обеспечения безопасности и предотвращения аварий на скользкой дороге. На участках с ограничениями наблюдается образование стекловидного льда, что значительно усложняет движение. Водителей просят учитывать погодные условия, соблюдать дистанцию и быть предельно осторожными за рулем.
Напомним, сегодня в Омской области столбик термометра опустится до -3 градусов, также ожидается сильный снегопад. Ранее Город55 писал, что из-за переменчивой погоды омичи с утра стояли в 9-балльной пробке.