В Омской области на федеральных трассах ограничили движение из-за гололеда

Сотрудники ГИБДД организовали пропуск транспорта колоннами по 5–7 автомобилей. Это необходимо для обеспечения безопасности и предотвращения аварий на скользкой дороге. На участках с ограничениями наблюдается образование стекловидного льда, что значительно усложняет движение. Водителей просят учитывать погодные условия, соблюдать дистанцию и быть предельно осторожными за рулем.