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Posted 21 января, 07:41

Published 21 января, 07:41

Modified 21 января, 07:43

Updated 21 января, 07:43

Трассы Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск закрылись из-за непогоды

В Омской области на федеральных трассах ограничили движение из-за гололеда

21 января 2025, 07:41
Фото: 1MI. Трассы Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск закрылись из-за непогоды
Транспорт пускают колоннами.

По данным Госавтоинспекция Тюменской области, сразу на нескольких участках федеральных дорог введены ограничения для движения большегрузного и пассажирского транспорта. Причиной стали ухудшившиеся погодные условия и образование гололеда.

Дорога Тюмень — Омск закрыта на участке с 246-го по 319-й километр. Также ограничения действуют на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск между 538-м и 587-м километрами.

Сотрудники ГИБДД организовали пропуск транспорта колоннами по 5–7 автомобилей. Это необходимо для обеспечения безопасности и предотвращения аварий на скользкой дороге. На участках с ограничениями наблюдается образование стекловидного льда, что значительно усложняет движение. Водителей просят учитывать погодные условия, соблюдать дистанцию и быть предельно осторожными за рулем.

Напомним, сегодня в Омской области столбик термометра опустится до -3 градусов, также ожидается сильный снегопад. Ранее Город55 писал, что из-за переменчивой погоды омичи с утра стояли в 9-балльной пробке.

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#Диана Рязанцева#Снегопад#Омск#Омская область#ГИБДД#Гололед#Госавтоинспекция#Погодные условия#Федеральные трассы#Безопасность на дороге
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