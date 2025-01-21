В Омской области глава района лишился своего поста из-за драки с чиновником

Напомним, Сергея Максимова признали виновным в нанесении телесных повреждений своему коллеге — главе Знаменского сельского поселения Геннадию Андрееву. Конфликт между чиновниками вспыхнул из-за проблем с водоснабжением. Драка произошла в середине января 2024 года в деревне Киселево. Пострадавшего Андреева отвезли в Знаменскую ЦРБ.