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Posted 21 января, 08:30

Published 21 января, 08:30

Modified 21 января, 08:32

Updated 21 января, 08:32

В Омской области глава района лишился своего поста из-за драки с чиновником

В Омской области глава района лишился своего поста из-за драки с чиновником

21 января 2025, 08:30
Фото: 1MI.
За отставку главы Знаменского района Сергея Максимова единогласно проголосовали депутаты местного совета.

Главу Знаменского района Омской области Сергея Максимова отправили в отставку. Об этом Городу55 сегодня, 21 января, сообщил глава Совета Знаменского района Александр Бебякин. За отставку проголосовали 14 депутатов.

«Решение единогласное. Исполнять обязанности будет Евгений Леухин», — сообщил глава Совета.

Напомним, Сергея Максимова признали виновным в нанесении телесных повреждений своему коллеге — главе Знаменского сельского поселения Геннадию Андрееву. Конфликт между чиновниками вспыхнул из-за проблем с водоснабжением. Драка произошла в середине января 2024 года в деревне Киселево. Пострадавшего Андреева отвезли в Знаменскую ЦРБ.

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#Евгений Игишев#Политика
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