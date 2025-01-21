В Омской области глава района лишился своего поста из-за драки с чиновником

Posted 21 января, 08:30
Published 21 января, 08:30
Modified 21 января, 08:32
Updated 21 января, 08:32
Главу Знаменского района Омской области Сергея Максимова отправили в отставку. Об этом Городу55 сегодня, 21 января, сообщил глава Совета Знаменского района Александр Бебякин. За отставку проголосовали 14 депутатов.
«Решение единогласное. Исполнять обязанности будет Евгений Леухин», — сообщил глава Совета.
Напомним, Сергея Максимова признали виновным в нанесении телесных повреждений своему коллеге — главе Знаменского сельского поселения Геннадию Андрееву. Конфликт между чиновниками вспыхнул из-за проблем с водоснабжением. Драка произошла в середине января 2024 года в деревне Киселево. Пострадавшего Андреева отвезли в Знаменскую ЦРБ.