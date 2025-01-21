В омской G-Drive Арене открыли вакансию для экскурсовода со знанием английского языка

На сайте хоккейного клуба «Авангард» опубликовали свежие вакансии. Так, в G-Drive Арену ищут экскурсовода со знанием английского языка. Специалисту необходимо будет разрабатывать программы и маршруты, проводить экскурсии по Арене, организовывать встречи экскурсионных групп и групп массовых катаний.