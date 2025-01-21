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Posted 21 января, 06:32

Published 21 января, 06:32

Modified 21 января, 06:34

Updated 21 января, 06:34

Также в арене открыты вакансии продавца, сисадмина, маркетолога

В омской G-Drive Арене открыли вакансию для экскурсовода со знанием английского языка

21 января 2025, 06:32
Фото: gdrive-arena.ru. Также в арене открыты вакансии продавца, сисадмина, маркетолога
Кандидату необходимо иметь высшее гуманитарное образование. Уровень зарплаты в объявлении не указан.

На сайте хоккейного клуба «Авангард» опубликовали свежие вакансии. Так, в G-Drive Арену ищут экскурсовода со знанием английского языка. Специалисту необходимо будет разрабатывать программы и маршруты, проводить экскурсии по Арене, организовывать встречи экскурсионных групп и групп массовых катаний.

Кандидату необходимо иметь высшее гуманитарное образование. Уровень зарплаты в объявлении не указан, но говорится, что работнику предоставят ДМС, возможность заниматься корпоративным спортом.

Также требуется продавец-кассир на зарплату от 39 тысяч рублей, ведущий системный администратор, специалист по информационной безопасности, руководитель направления ИТ-сервисов, специалист по маркетингу.

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#Евгений Игишев#Омск#Экскурсовод#Зарплата#Вакансия#Маркетинг#Вакансии#G-Drive Арена#Хоккейный клуб Авангард
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