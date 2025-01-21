В омской G-Drive Арене открыли вакансию для экскурсовода со знанием английского языка

Posted 21 января, 06:32
Published 21 января, 06:32
Modified 21 января, 06:34
Updated 21 января, 06:34
На сайте хоккейного клуба «Авангард» опубликовали свежие вакансии. Так, в G-Drive Арену ищут экскурсовода со знанием английского языка. Специалисту необходимо будет разрабатывать программы и маршруты, проводить экскурсии по Арене, организовывать встречи экскурсионных групп и групп массовых катаний.
Кандидату необходимо иметь высшее гуманитарное образование. Уровень зарплаты в объявлении не указан, но говорится, что работнику предоставят ДМС, возможность заниматься корпоративным спортом.
Также требуется продавец-кассир на зарплату от 39 тысяч рублей, ведущий системный администратор, специалист по информационной безопасности, руководитель направления ИТ-сервисов, специалист по маркетингу.
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