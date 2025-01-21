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Posted 21 января, 08:11

Published 21 января, 08:11

Modified 21 января, 10:31

Updated 21 января, 10:31

Келейный корпус построили в начале 19 века

В Омске торговую лавку и монастырь хотят признать объектами культурного наследия

21 января 2025, 08:11
Фото: Яндекс Карты. Келейный корпус построили в начале 19 века
В перечень выявленных объектов культурного наследия вошли «Келейный корпус Покровского мужского монастыря» и «Лавка №5 омского транспортного потребительского общества».

В Омске два исторических здания хотят признать объектами культурного наследия. Такой приказ 17 января подписал министр культуры региона Юрий Трофимов.

В перечень выявленных объектов культурного наследия внесли «Келейный корпус Покровского мужского монастыря», расположенный на улице Студенческой, 19. Здание построили в начале XIX века.

Келейный корпус Покровского мужского монастыря
Келейный корпус Покровского мужского монастыря. Фото: Яндекс Карты

Также на статус объекта культурного наследия претендует «Лавка №5 омского транспортного потребительского общества». Здание построено в 1927–1928 годах. Оно находится на пересечении улиц Гоголя и 3-й Чередовой. Теперь специалистам предстоит провести экспертизу зданий, по итогам которой примут решение, нужно ли включать объекты в реестр ОКН.

Лавка №5 омского транспортного потребительского общества
Лавка №5 омского транспортного потребительского общества. Фото: Яндекс Карты

Ранее Город55 рассказывал, что здание Кадетского корпуса отказались признавать памятником:

В Омске здание Кадетского корпуса окончательно отказались признавать памятником
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#Евгений Игишев#Омск#Исторические здания#Культурное наследие#Юрий Трофимов
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