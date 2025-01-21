В Омске торговую лавку и монастырь хотят признать объектами культурного наследия

Posted 21 января, 08:11
Published 21 января, 08:11
Modified 21 января, 10:31
Updated 21 января, 10:31
В Омске два исторических здания хотят признать объектами культурного наследия. Такой приказ 17 января подписал министр культуры региона Юрий Трофимов.
В перечень выявленных объектов культурного наследия внесли «Келейный корпус Покровского мужского монастыря», расположенный на улице Студенческой, 19. Здание построили в начале XIX века.
Также на статус объекта культурного наследия претендует «Лавка №5 омского транспортного потребительского общества». Здание построено в 1927–1928 годах. Оно находится на пересечении улиц Гоголя и 3-й Чередовой. Теперь специалистам предстоит провести экспертизу зданий, по итогам которой примут решение, нужно ли включать объекты в реестр ОКН.