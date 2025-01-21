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Posted 21 января, 11:39

Published 21 января, 11:39

Modified 21 января, 11:41

Updated 21 января, 11:41

Вместо Добрых: в омском минтруда появился новый первый замминистра

В Омске назначили первого заместителя министра вместо арестованного Сергея Добрых

21 января 2025, 11:39
Фото: gorod55.ru.

Вместо Добрых: в омском минтруда появился новый первый замминистра

Пост занял Александр Рыскалкин, до этого первый заместитель главы Марьяновского района.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал очередное распоряжение о назначении. Согласно документу, в министерстве труда и социального развития появится новые первый заместитель главы. Это Александр Рыскалкин, который занимает пост начиная с сегодняшнего дня (21 января).

До вчерашнего дня Рыскалкин был первым заместителем главы Марьяновского района. Его непосредственный начальник Аркадий Ефименко на стене своей страницы в ВК пожелал ему «больших успехов в дальнейшей деятельности на благо жителей Омской области».

Напомним: предыдущим первым заместителем главы минтруда был Сергей Добрых, уволившийся в конце 2024 года и вскоре после этого ставший фигурантом уголовного дела. Его подозревают в использовании для личных нужд автомобиля, купленного на деньги дома-интерната. С 19 декабря бывший чиновник находится под домашним арестом.

Бывшего замминистра труда Омской области Сергея Добрых отправили под домашний арест
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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Назначения#Александр Рыскалкин
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