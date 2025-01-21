В Омске назначили первого заместителя министра вместо арестованного Сергея Добрых

Posted 21 января, 11:39
Published 21 января, 11:39
Modified 21 января, 11:41
Updated 21 января, 11:41
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал очередное распоряжение о назначении. Согласно документу, в министерстве труда и социального развития появится новые первый заместитель главы. Это Александр Рыскалкин, который занимает пост начиная с сегодняшнего дня (21 января).
До вчерашнего дня Рыскалкин был первым заместителем главы Марьяновского района. Его непосредственный начальник Аркадий Ефименко на стене своей страницы в ВК пожелал ему «больших успехов в дальнейшей деятельности на благо жителей Омской области».
Напомним: предыдущим первым заместителем главы минтруда был Сергей Добрых, уволившийся в конце 2024 года и вскоре после этого ставший фигурантом уголовного дела. Его подозревают в использовании для личных нужд автомобиля, купленного на деньги дома-интерната. С 19 декабря бывший чиновник находится под домашним арестом.