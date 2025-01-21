В Омске назначили первого заместителя министра вместо арестованного Сергея Добрых

Напомним: предыдущим первым заместителем главы минтруда был Сергей Добрых, уволившийся в конце 2024 года и вскоре после этого ставший фигурантом уголовного дела. Его подозревают в использовании для личных нужд автомобиля, купленного на деньги дома-интерната. С 19 декабря бывший чиновник находится под домашним арестом.