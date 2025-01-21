В Омске мать-наркоманка уронила 2-месячную дочь на пол вниз головой

В пресс-службе полиции Городу55 рассказали, что 19 января к ним поступило сообщение из больницы о травме головы у девочки 2024 года рождения. Выяснилось, что 26-летняя мать ребенка находилась дома в состоянии наркотического опьянения. Женщина сообщила полицейским, что дочь выпала из электрокачелей, так как не была пристегнута.