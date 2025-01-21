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Posted 21 января, 09:34

Published 21 января, 09:34

Modified 21 января, 09:36

Updated 21 января, 09:36

В Омске мать-наркоманка уронила 2-месячную дочь на пол вниз головой

В Омске мать-наркоманка уронила 2-месячную дочь на пол вниз головой

21 января 2025, 09:34
Фото: 1MI.
Ребенка положили в стационар, а женщина пояснила полицейским, что девочка выпала из электрокачелей.

Омичи сообщили, что молодая женщина на улице Труда уронила 2-месячного ребенка, младенец получил травмы головы. Об этом сегодня, 21 января, рассказали в паблике «Инцидент Омск».

В пресс-службе полиции Городу55 рассказали, что 19 января к ним поступило сообщение из больницы о травме головы у девочки 2024 года рождения. Выяснилось, что 26-летняя мать ребенка находилась дома в состоянии наркотического опьянения. Женщина сообщила полицейским, что дочь выпала из электрокачелей, так как не была пристегнута.

Девочку положили в детский стационар вместе с отцом. На мать составили протокол за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей. Также женщину поставили на профилактический учет.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Омск#Наркотики#Дети#Родительские обязанности#Медицинские учреждения
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