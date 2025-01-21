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Posted 21 января, 05:04

Published 21 января, 05:04

Modified 21 января, 05:14

Updated 21 января, 05:14

Ремонт перехода должен был завершиться в прошлом году

В Омске ищут подрядчика, который закончит ремонт подземного перехода у «Маяковского»

21 января 2025, 05:04
Фото: 1MI. Ремонт перехода должен был завершиться в прошлом году
Сюжет
Госзакупки
Стоимость контракта составляет почти 24 млн рублей. Работы нужно будет сдать в три этапа.

В Омске ищут подрядчика, который отремонтирует выходы у подземного перехода у кинотеатра «Маяковский». Заявка появилась накануне, 20 января, на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет почти 24 млн рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 28 января.

Согласно проекту контракта, работы нужно будет сдать в три этапа: выход к храму — до 30 апреля, выход к административному зданию на Красном Пути — до 30 июня, выход к кинотеатру — до 30 июля.

Подрядчику необходимо будет заменить облицовочную плитку, установить пандусы и перила, на ступени закрепить резиновое противоскользящее покрытие.

Весной прошлого года администрация заключила контракт на ремонт перехода с компанией «Империя». Организация сорвала сроки и с ней разорвали договор. Переход сейчас находится в состоянии реконструкции, омичи продолжают им пользоваться.

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#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Подрядчик#Госзакупки#Подземный переход#Кинотеатр Маяковский#Пандусы
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