В Омске ищут подрядчика, который закончит ремонт подземного перехода у «Маяковского»

Posted 21 января, 05:04
Published 21 января, 05:04
Modified 21 января, 05:14
Updated 21 января, 05:14
В Омске ищут подрядчика, который отремонтирует выходы у подземного перехода у кинотеатра «Маяковский». Заявка появилась накануне, 20 января, на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет почти 24 млн рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 28 января.
Согласно проекту контракта, работы нужно будет сдать в три этапа: выход к храму — до 30 апреля, выход к административному зданию на Красном Пути — до 30 июня, выход к кинотеатру — до 30 июля.
Подрядчику необходимо будет заменить облицовочную плитку, установить пандусы и перила, на ступени закрепить резиновое противоскользящее покрытие.
Весной прошлого года администрация заключила контракт на ремонт перехода с компанией «Империя». Организация сорвала сроки и с ней разорвали договор. Переход сейчас находится в состоянии реконструкции, омичи продолжают им пользоваться.