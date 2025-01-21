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Posted 21 января, 10:18

Published 21 января, 10:18

Modified 21 января, 10:20

Updated 21 января, 10:20

Маклауд может пропустить несколько матчей

Стало известно, когда к «Авангарду» присоединится травмированный Майкл Маклауд

21 января 2025, 10:18
Фото: ХК «Авангард». Маклауд может пропустить несколько матчей
Форвард получил травму в недавнем матче с «Салаватом Юлаевым», восстановление после нее займет несколько недель.

Во вчерашнем матче «Авангарда» и «Салавата Юлаева», который завершился со счетом 4:0 в пользу уфимцев, нападающий «ястребов» Майкл Маклауд получил травму. Форвард въехал в борт в середине второго периода, после этого он не появлялся на льду. После окончания игры главный тренер омичей Ги Буше заявил, что Маклауд пропустит ближайший матч.

Однако в телеграм-канале «Хоккейная правда» появилась более печальная информация. Со ссылкой на данные инсайдеров там сообщили, что из-за повреждения Маклауд может пропустить несколько недель.

«Окончательный диагноз будет озвучен завтра», — добавил автор телеграм-канала.

Напомним, что следующие две игры омской команды пройдут в Екатеринбурге и Минске, соперниками «ястребов» станут местные «Автомобилист» и «Динамо». Помимо Маклауда, матчи пропустит один из лидеров «Авангарда» Владимир Ткачев, который, по прогнозам, должен был вернуться на лед в середине января. Точная дата присоединения нападающего к команде по прежнему остается неизвестной.

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