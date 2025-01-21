Стало известно, когда к «Авангарду» присоединится травмированный Майкл Маклауд

Во вчерашнем матче «Авангарда» и «Салавата Юлаева», который завершился со счетом 4:0 в пользу уфимцев, нападающий «ястребов» Майкл Маклауд получил травму. Форвард въехал в борт в середине второго периода, после этого он не появлялся на льду. После окончания игры главный тренер омичей Ги Буше заявил, что Маклауд пропустит ближайший матч.