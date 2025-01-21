Стало известно, когда к «Авангарду» присоединится травмированный Майкл Маклауд

Posted 21 января, 10:18
Published 21 января, 10:18
Modified 21 января, 10:20
Updated 21 января, 10:20
Во вчерашнем матче «Авангарда» и «Салавата Юлаева», который завершился со счетом 4:0 в пользу уфимцев, нападающий «ястребов» Майкл Маклауд получил травму. Форвард въехал в борт в середине второго периода, после этого он не появлялся на льду. После окончания игры главный тренер омичей Ги Буше заявил, что Маклауд пропустит ближайший матч.
Однако в телеграм-канале «Хоккейная правда» появилась более печальная информация. Со ссылкой на данные инсайдеров там сообщили, что из-за повреждения Маклауд может пропустить несколько недель.
«Окончательный диагноз будет озвучен завтра», — добавил автор телеграм-канала.
Напомним, что следующие две игры омской команды пройдут в Екатеринбурге и Минске, соперниками «ястребов» станут местные «Автомобилист» и «Динамо». Помимо Маклауда, матчи пропустит один из лидеров «Авангарда» Владимир Ткачев, который, по прогнозам, должен был вернуться на лед в середине января. Точная дата присоединения нападающего к команде по прежнему остается неизвестной.