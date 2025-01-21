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Posted 21 января, 14:08

Published 21 января, 14:08

Modified 21 января, 14:08

Updated 21 января, 14:08

Иллюстрация

Сегодня в Омске: драка школьниц, мать-наркоманка и опасные заболевания животных

21 января 2025, 14:08
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В одной из школ Омска две ученицы подрались из-за мальчика

Сегодня в одной из школ Омска подрались две ученицы. Инцидент попал на видео и распространился по городским пабликам. Автор записи рассказала, что конфликт между подростками произошел из-за мальчика. На ситуацию отреагировала администрация Омска. В мэрии рассказали, что со школьницами и их родителями руководство образовательного учреждения пообещало провести беседу.

«Все из-за мальчика»: в омской школе устроили драку две ученицы
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Новость №2. Омичка под наркотиками уронила ребенка головой на пол

Сегодня молодая женщина на улице Труда уронила двухмесячного ребенка. 26-летняя мать находилась дома в состоянии наркотического опьянения и сообщила полицейским, что дочь выпала из электрокачелей, так как не была пристегнута. В результате девочку положили в детский стационар вместе с отцом. На мать составили протокол за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей и поставили на учет.

В Омске мать-наркоманка уронила 2-месячную дочь на пол вниз головой
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Новость №3. В двух районах области выявили опасные заболевания животных

Главное управление ветеринарии региона ввело карантин в двух районах из-за выявления опасных заболеваний животных — трихинеллез и инфекционная анемия лошадей. Трихинеллез и инфекционная анемия лошадей представляют угрозу как для животных, так и для сельскохозяйственной отрасли Омской области

В Омской области объявили карантин из-за опасных заболеваний среди животных
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