Сегодня в Омске: драка школьниц, мать-наркоманка и опасные заболевания животных

Posted 21 января, 14:08
Published 21 января, 14:08
Modified 21 января, 14:08
Updated 21 января, 14:08
Новость №1. В одной из школ Омска две ученицы подрались из-за мальчика
Сегодня в одной из школ Омска подрались две ученицы. Инцидент попал на видео и распространился по городским пабликам. Автор записи рассказала, что конфликт между подростками произошел из-за мальчика. На ситуацию отреагировала администрация Омска. В мэрии рассказали, что со школьницами и их родителями руководство образовательного учреждения пообещало провести беседу.
Новость №2. Омичка под наркотиками уронила ребенка головой на пол
Сегодня молодая женщина на улице Труда уронила двухмесячного ребенка. 26-летняя мать находилась дома в состоянии наркотического опьянения и сообщила полицейским, что дочь выпала из электрокачелей, так как не была пристегнута. В результате девочку положили в детский стационар вместе с отцом. На мать составили протокол за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей и поставили на учет.
Новость №3. В двух районах области выявили опасные заболевания животных
Главное управление ветеринарии региона ввело карантин в двух районах из-за выявления опасных заболеваний животных — трихинеллез и инфекционная анемия лошадей. Трихинеллез и инфекционная анемия лошадей представляют угрозу как для животных, так и для сельскохозяйственной отрасли Омской области