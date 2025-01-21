Сегодня в Омске: драка школьниц, мать-наркоманка и опасные заболевания животных

Сегодня молодая женщина на улице Труда уронила двухмесячного ребенка. 26-летняя мать находилась дома в состоянии наркотического опьянения и сообщила полицейским, что дочь выпала из электрокачелей, так как не была пристегнута. В результате девочку положили в детский стационар вместе с отцом. На мать составили протокол за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей и поставили на учет.