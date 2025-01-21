«Самолеты больше не летают в Египет»: куда омичам отправиться этой зимой

Posted 21 января, 06:41
Published 21 января, 06:41
Modified 21 января, 06:43
Updated 21 января, 06:43
Омичи, которые планировали летать в Египет прямым рейсом до 25 марта, теперь не смогут воспользоваться этим маршрутом. Из сезонного расписания омского аэропорта исчезли рейсы на этот курорт.
Отмерим, что самолеты летали на этот маршрут каждые 10 дней. Последний рейс из Хургады в Омск был зафиксирован 20 января.
Однако, вместо Хургады, омичам по-прежнему доступны прямые рейсы на Пхукет. Напомним, ранее Город55 писал, что омский аэропорт в 2024 году обслужил 1 726 029 пассажиров.