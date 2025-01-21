В Омске бывший председатель СНТ похитила более 2,6 млн рублей

Прокуратура Омской области сообщает, что с марта 2018 года по июнь 2021 года 42-летняя женщина организовала выдачу денежных средств себе, предоставляя поддельные документы для отчетности. Из-за ее действий СНТ оказалось в долговой яме, а задолженность по коммунальным платежам в размере более 1,5 млн рублей привела к отключению от водоснабжения и электричества.