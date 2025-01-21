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Posted 21 января, 04:23

Published 21 января, 04:23

Modified 21 января, 04:26

Updated 21 января, 04:26

Бывшая председательница украла миллионы, оставив омских дачников без воды и света

В Омске бывший председатель СНТ похитила более 2,6 млн рублей

21 января 2025, 04:23
Фото: 1MI. Бывшая председательница украла миллионы, оставив омских дачников без воды и света

В Омске экс-председателя СНТ обвинили в хищении более 2,6 млн рублей

42-летняя женщина подделывала банковские чеки.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления садоводческого товарищества «Каучук», обвиняемой в присвоении более 2,6 миллионов рублей. Женщина использовала свое служебное положение для хищения средств, которые должны были направиться на оплату коммунальных услуг, налогов и выплату премий.

Прокуратура Омской области сообщает, что с марта 2018 года по июнь 2021 года 42-летняя женщина организовала выдачу денежных средств себе, предоставляя поддельные документы для отчетности. Из-за ее действий СНТ оказалось в долговой яме, а задолженность по коммунальным платежам в размере более 1,5 млн рублей привела к отключению от водоснабжения и электричества.

Уголовное дело передали в суд, и теперь бывшей председательнице грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Напомним, ранее Город55 писал, что омичка под предлогом оказания помощи знакомилась с детьми-сиротами, чтобы присвоить их деньги.

В Омске будут судить женщину за хищение денег у детей-сирот
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#Диана Рязанцева#Омск#Хищение#Коммунальные услуги#Уголовное дело#Снт#Подделка документов#Садоводство
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