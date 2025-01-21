Режим повышенной готовности! Омичей предупредили об опасной погоде

Posted 21 января, 17:35
Published 21 января, 17:35
Modified 22 января, 02:02
Updated 22 января, 02:02
На Омскую область надвигается серьезное похолодание. Министр энергетики Владимир Шнипко сообщил в своем телеграм-канале, что дал поручение всем коммунальным службам перейти в режим повышенной готовности.
Так, по данным сервиса Ventusky, уже днем в среду, 22 января, температура воздуха в регионе опустится до -23 градусов. В четверг, 23 января, ожидается в пределах -27 градусов, в ночь на 24 января — до -30 градусов.
На выходных в Омской области немного потеплеет — столбик термометра поднимется до -12… -14 градусов.
Омичам напомнили номера диспетчерских служб на случай нештатных ситуаций: