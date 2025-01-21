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Posted 21 января, 17:35

Published 21 января, 17:35

Modified 22 января, 02:02

Updated 22 января, 02:02

Режим повышенной готовности! Омичей предупредили об опасной погоде

Режим повышенной готовности! Омичей предупредили об опасной погоде

21 января 2025, 17:35
Фото: 1MI.
Погода в регионе резко изменится уже 22 января.

На Омскую область надвигается серьезное похолодание. Министр энергетики Владимир Шнипко сообщил в своем телеграм-канале, что дал поручение всем коммунальным службам перейти в режим повышенной готовности.

Так, по данным сервиса Ventusky, уже днем в среду, 22 января, температура воздуха в регионе опустится до -23 градусов. В четверг, 23 января, ожидается в пределах -27 градусов, в ночь на 24 января — до -30 градусов.

Сибирские морозы в Омской области
Сибирские морозы в Омской области. Фото: Ventusky

На выходных в Омской области немного потеплеет — столбик термометра поднимется до -12… -14 градусов.

Омичам напомнили номера диспетчерских служб на случай нештатных ситуаций:

  • Единая диспетчерская служба города Омска: 78-78-78;
  • АО «Омскэлектро» — САО и ЦАО: 65-33-19, КАО: 55-05-57, ЛАО и ОАО: 32-22-15;
  • Филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго»: 355-452, 355-252;
  • Омский филиал АО «ТГК-11»: 94-43-61, 94-45-84;
  • АО «ОмскРТС»: 94-50-17.
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#Ольга Скворцова#Недвижимость#Омск#Омская область#Температура#Коммунальные службы#Погодные условия
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