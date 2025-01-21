«Ребенок в садик рвется»: из-за волны заболеваемости в Омске дети уходят на карантин

Posted 21 января, 04:49
Published 21 января, 04:49
Modified 21 января, 05:43
Updated 21 января, 05:43
После новогодних праздников ученики омских школ снова стали уходить на карантин. Об этом Городу55 рассказали в департаменте образования.
По данным ведомства, по состоянию на вторник, 21 января, из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс приостановили в 9 классах 5 школ. Что касается дошкольных учреждений: дома сидят воспитанники 24 групп в 19 детских садах.
Родители маленьких омичей в социальных сетях активно обсуждают рост заболеваемости среди детей.
«Да ешкин кот, мы только выздоровели, какие карантины? У меня ребенок в садик рвется»;
«С сентября младший сын пошел в сад. Ходит 4 дня, потом болеем 2-3 недели. Это когда-нибудь кончится? Череда болячек: болеют оба сына, заболеваю и я»;
«У меня когда сын первый год в сад пошел, тоже за 3 месяца заболел много много раз. Я на два месяца его дома оставила, а вышли в феврале, вроде потом по лучше стало».
Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что новая вспышка заболеваемости ожидается в феврале–марте.
«Лучшие меры профилактики — это ношение масок людьми с любыми признаками ОРВИ, мытье рук после каждого посещения улицы и ограничение активных общественных контактов. Если у вас выявлен любой иммунодефицит, или вы получаете иммуносупрессивную терапию (назначаемую при многих онкологических и ревматических заболеваниях), то маска не помешает и вам», — отметил Николаев.
Добавим, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за вторую неделю января — с 6 по 12 — участились случаи заболевания ковидом. Всего за указанный период в регионе выявили 48 заболевших, а это на 8 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 132 омича, а еще 15 пришлось госпитализировать.
В Сибирском федеральном округе по заболеваемости лидирует Красноярский край. За неделю там выявлено 205 новых случаев, 350 человек признали здоровыми, а 45 доставили в больницы.
Напомним, что ранее появились слухи о закрытии омских школ на карантин из-за нового китайского вируса. Насколько это возможно и как ситуацию комментируют власти — в материале Города55.