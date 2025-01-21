«Ребенок в садик рвется»: из-за волны заболеваемости в Омске дети уходят на карантин

Добавим, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за вторую неделю января — с 6 по 12 — участились случаи заболевания ковидом. Всего за указанный период в регионе выявили 48 заболевших, а это на 8 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 132 омича, а еще 15 пришлось госпитализировать.