Принцесса из далекой галактики: в Омской области родилась девочка с уникальным именем

Posted 21 января, 02:04
Published 21 января, 02:04
Modified 21 января, 02:06
Updated 21 января, 02:06
На портале ЗАГС опубликовали информацию о том, какие имена омичи выбирают для своих новорожденных детей.
Среди необычных имен для девочек можно отметить имена Айгерим, Лея, Нелли, Марта и Раяна. У мальчиков в этом списке выделяются Тимур, Никита, Рамиль, Артемий и Мухаммадали.
Интересно, что в латинской традиции имя Лея трактуется как «львица». Это значение добавляет имени силу, смелость и величественность. У многих Лея может ассоциироваться с принцессой из «Звездных войн» (12+). Лея Органа — одна из ключевых героинь галактической саги, известная своей храбростью и умом.
Однако, несмотря на растущую популярность редких имен, классические варианты остаются в лидерах. Так, с начала 2025 года самыми популярными именами для девочек стали Анна и Ева — каждое из них выбрали для 17 младенцев. Также востребованными оказались имена Василиса (13), Мария (12) и Валерия (11). Среди мальчиков чаще всего детей называли Михаил (20), Матвей (17), Артемий (14), Дмитрий (13) и Роман (12).
Имя Василиса, ставшее одним из самых популярных, имеет греческое происхождение. Это женская форма имени Василий, означающего «царь» или «владыка». Примечательно, что в древности имя Василиса использовалось для обозначения женщин царского рода или тех, кто обладал особым статусом.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омской области родилась «лунная красавица».