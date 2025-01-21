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Posted 21 января, 02:04

Published 21 января, 02:04

Modified 21 января, 02:06

Updated 21 января, 02:06

Имена в 2025 году: редкие выборы или вечная классика среди омичей

Принцесса из далекой галактики: в Омской области родилась девочка с уникальным именем

21 января 2025, 02:04
Фото: 1MI. Имена в 2025 году: редкие выборы или вечная классика среди омичей

В Омской области родилась «галактическая принцесса»

Омичи все чаще выбирают необычные и редкие имена.

На портале ЗАГС опубликовали информацию о том, какие имена омичи выбирают для своих новорожденных детей.

Среди необычных имен для девочек можно отметить имена Айгерим, Лея, Нелли, Марта и Раяна. У мальчиков в этом списке выделяются Тимур, Никита, Рамиль, Артемий и Мухаммадали.

Редкие имена для новорожденных в Омской области
Популярные имена для новорожденных в Омской области
Редкие имена для новорожденных в Омской области. Фото: ЗАГС

Интересно, что в латинской традиции имя Лея трактуется как «львица». Это значение добавляет имени силу, смелость и величественность. У многих Лея может ассоциироваться с принцессой из «Звездных войн» (12+). Лея Органа — одна из ключевых героинь галактической саги, известная своей храбростью и умом.

Однако, несмотря на растущую популярность редких имен, классические варианты остаются в лидерах. Так, с начала 2025 года самыми популярными именами для девочек стали Анна и Ева — каждое из них выбрали для 17 младенцев. Также востребованными оказались имена Василиса (13), Мария (12) и Валерия (11). Среди мальчиков чаще всего детей называли Михаил (20), Матвей (17), Артемий (14), Дмитрий (13) и Роман (12).

Имя Василиса, ставшее одним из самых популярных, имеет греческое происхождение. Это женская форма имени Василий, означающего «царь» или «владыка». Примечательно, что в древности имя Василиса использовалось для обозначения женщин царского рода или тех, кто обладал особым статусом.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омской области родилась «лунная красавица».

Родившейся в Омской области девочке дали удивительное и красивое имя
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