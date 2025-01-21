Принцесса из далекой галактики: в Омской области родилась девочка с уникальным именем

Однако, несмотря на растущую популярность редких имен, классические варианты остаются в лидерах. Так, с начала 2025 года самыми популярными именами для девочек стали Анна и Ева — каждое из них выбрали для 17 младенцев. Также востребованными оказались имена Василиса (13), Мария (12) и Валерия (11). Среди мальчиков чаще всего детей называли Михаил (20), Матвей (17), Артемий (14), Дмитрий (13) и Роман (12).