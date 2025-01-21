«Полный отказ — лучший вариант»: омский врач — об алкоголизме и его последствиях

Новогодние праздники уже неделю как подошли к концу, а вот с их последствиями в некоторых случаях приходится бороться врачам. Так уж вышло, что отмечать любые события и значимые даты в нашем обществе принято с алкоголем. Иногда дозы спиртного становятся опасными для жизни и здоровья.