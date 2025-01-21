«Полный отказ — лучший вариант»: омский врач — об алкоголизме и его последствиях

Posted 21 января, 03:42
Published 21 января, 03:42
Modified 21 января, 03:44
Updated 21 января, 03:44
Новогодние праздники уже неделю как подошли к концу, а вот с их последствиями в некоторых случаях приходится бороться врачам. Так уж вышло, что отмечать любые события и значимые даты в нашем обществе принято с алкоголем. Иногда дозы спиртного становятся опасными для жизни и здоровья.
Город55 узнал у психиатра-нарколога, как сказывается употребление алкоголя на головном мозге, что из себя представляет «белая горячка» и существуют ли безопасные дозы спиртного. На вопросы ответил заведующий вторым наркологическим отделением «Наркологического диспансера», врач высшей категории Дмитрий Дорошенко.
Праздники в календаре ложатся дополнительной нагрузкой на плечи врачей. Так, в новогодние каникулы в этом году в отделение токсикологии поступили 5 человек с тяжелым отравлением алкоголем. Также в праздничные дни пациентов становится больше и в наркологии.
«Ощущается увеличение потока пациентов после новогодних каникул и в сам праздник. Сказывается длительный период нерабочих дней, когда народ злоупотребляет спиртными напитками. Это не только новогодние праздники. Учитывая менталитет наших людей, сюда можно добавить День защитника Отечества, 8 Марта, майские праздники», — рассказал Дмитрий Дорошенко.
Врач отметил, что в среднем число пациентов в праздничные дни увеличивается на 20%.
«Количество звонков увеличивается. Люди находятся в состоянии ежедневной алкоголизации. Звонят, спрашивают, как попасть на лечение», — добавил нарколог.
Врачи отмечают зависимость поступления пациентов от времени года.
«Летом можно заметить небольшой спад обращений пациентов. Кто-то уезжает в отпуска, кто-то живет на даче. С наступлением осени и в зимний период идет рост поступлений. Состояние алкогольного опьянения бывает разной тяжести. Люди боятся, что в состоянии запоя могут на улице уснуть, например, что зимой просто опасно для здоровья и жизни», — рассказал врач.
Отметим, что нередко подвыпивших людей с улицы забирает полиция и доставляет в медицинский вытрезвитель. Во время новогодних каникул, с 29 декабря по 8 января, его «клиентами» стали 63 человека.
Врачи отмечают, что заболевания у злоупотребляющих алкоголем, как правило комплексные.
«Тут и психиатрические нарушения, и тут же соматическая патология. Например, нарушения работы печени, ее дезинтоксикационной функции, тоже может в дальнейшем сказаться на работе головного мозга. При злоупотреблении алкоголем снижается критика, происходит нарушение когнитивных функций: мышления, памяти, внимания, анализа собственных поступков, поведенческих реакций. Человека перестает заботить свой внешний вид. Из жизни уходят ценности», — отмечает врач Дмитрий Дорошенко.
Тяжесть заболеваний зависит от срока употребления, качества напитков и других факторов. В запущенных случаях в организме происходят необратимые изменения.
«Если человек бросает пить и обращается за помощью, то прием ноотропных препаратов где-то может компенсировать когнитивные нарушения. Но нельзя сказать, что мозг полностью восстановится. Алкоголь оставляет свой отпечаток на его работе», — сообщил психиатр-нарколог.
Мужчины страдают от алкоголизма в три раза чаще, чем женщины. Такую статистику приводит Роспотребнадзор. Однако алкоголизм у женщин лечится сложнее.
«Такое мнение есть. Женские поведенческие реакции отличаются от мужских. Если женщина начинает злоупотреблять алкоголем, то, по статистике, и привыкание быстрее происходит, заболевание протекает тяжелее», — рассказал Дмитрий Дорошенко.
Делирий, прозванный в народе «белой горячкой», наступает после длительного злоупотребления алкоголем.
«Возникновение делирия и его тяжесть зависят от того, какой алкоголь человек употребляет, какой объем и длительность. Алкоголизм не формируется за два дня или за неделю. Процесс длительный. Чаще всего делирий развивается на фоне резкой отмены приема алкоголя. Нарушается сон, происходит активизация мозговой деятельности. В какой-то момент сознание у пациента отключается, на первый план выходит работа подкорковых структур мозга. Человек начинает воспринимать окружающий мир по своему: что-то видеть, слышать, с кем-то разговаривать» — рассказал врач.
В результате зрительных и слуховых галлюцинаций пациент может нанести вред не только себе, но и окружающим.
«Как предупредить делирий? Не употреблять спиртные напитки! Понятно, что люди выпивают по праздникам, но у них существует контроль качественный, количественный и ситуационный. Человек понимает, сколько можно выпить, когда, где. Это, так называемая, культура пития. Она есть во многих культурах», — отметил нарколог.
Алкоголик не всегда может понимать, что у него есть проблема с горячительными напитками.
«Пациенты с алкоголизмом обращаются за помощью, когда им крайне тяжело. У них ярко выраженный абстинентный синдром. Они готовы на все, чтобы получить помощь. При злоупотреблении алкоголем у человека уходят ценности, снижается критика к себе, к своему внешнему виду, поведению. То, что для трезвого считается ненормальным, для злоупотребляющего алкоголем может быть естественным. Например, сесть пьяным за руль», — объяснил врач.
Как правило, в дело вступают родные и близкие пациента — пытаются поговорить, объяснить.
«Алкоголик может находить для себя много отговорок, например: „Ну, я же работаю, зарабатываю. Почему я не могу расслабиться и выпить?“. Но все равно продолжает систематически употреблять спиртное. Он может быть неплохим специалистом на работе или хорошим семьянином, но алкоголь меняет его сознание. Человек перестает интересоваться домашними делами, здоровьем, многие вещи уходят на второй план», — рассказал врач.
Ранее Всемирная организация здравоохранения устанавливала «планку» безопасной дозы выпиваемого спиртного. Однако два года назад все изменилось. В ВОЗ признали, что безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует. Психиатр-нарколог Дмитрий Дорошенко согласен с этим утверждением.
«Я, как врач-нарколог, считаю, что алкоголь — это отравляющее вещество, яд. Безопасных доз не существует. Лучший вариант — это полный отказ от алкоголя», — заключил врач.
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