«Плохая ведьма ушла»: в Омске пройдет проверка всех «наливаек»

В целом в профильном министерстве и в департаменте городской экономической политики омской мэрии уверены: прошлогоднего закона достаточно, чтобы победить «наливайки», на которые постоянно жалуются омичи. У депутатов тем не менее возникли вопросы. Дмитрий Лицкевич поинтересовался, есть ли возможность ограничить число магазинов в одном здании (по его словам, бывает так, что в 1 МКД работает до 7 «точек»), Иван Котенко спросил, насколько предложенные меры помогут бороться с нарушениями общественного порядка.