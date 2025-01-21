«Плохая ведьма ушла»: в Омске пройдет проверка всех «наливаек»

Posted 21 января, 10:08
Published 21 января, 10:08
Modified 21 января, 10:10
Updated 21 января, 10:10
В Омском городском Совете сегодня, 21 января, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки касался государственного регулирования торговли алкоголем. В омском контексте это означает борьбу с «наливайками» — магазинами на первом этаже МКД, в которых могут продавать выпивку в том числе по ночам.
Город55 уже писал весной 2024 года о принятии региональным парламентом закона, ограничивающего торговлю алкоголем. Весной 2025 года этот закон начнут, наконец, использовать для реальных действий.
«Право бороться с „наливайками“ мы получили весной, — констатировал во время заседания заместитель министра экономического развития Кирилл Самодинский. — Это было горячее обсуждение с привлечением общественности и бизнеса. Решили задействовать критерии, которые нельзя обойти. Это 50 квадратов как минимальная площадь и обязательные требования к кафе, бару, ресторану, определенные ГОСТом: отдельный вход, столики, туалетная комната. А сейчас „наливайка“ — маленький магазинчик, в котором можно поставить условный столик, сделав вид, что это кафе…».
Планируется, что 1 марта министерство выдаст официальное задание на проверку «наливаек». Для себя чиновники уже сформулировали задачу: осмотреть все заведения такого рода в течение 2 месяцев, закончив самое позднее в мае. В том случае, если инспектор увидит нарушения, появляется право сделать контрольную закупку.
Замминистра отметил, что проводить внеплановые проверки сейчас нельзя.
«Сейчас существует мораторий, — уточнил Самодинский. — Мы можем проводить такие мероприятия только по согласованию с прокуратурой, но по факту механизм не действует. Все наши предложения в прошлом году прокуратура не поддержала, есть основания полагать, что и в этом году не поддержит».
В целом в профильном министерстве и в департаменте городской экономической политики омской мэрии уверены: прошлогоднего закона достаточно, чтобы победить «наливайки», на которые постоянно жалуются омичи. У депутатов тем не менее возникли вопросы. Дмитрий Лицкевич поинтересовался, есть ли возможность ограничить число магазинов в одном здании (по его словам, бывает так, что в 1 МКД работает до 7 «точек»), Иван Котенко спросил, насколько предложенные меры помогут бороться с нарушениями общественного порядка.
Директор ДГЭП Михаил Щелконогов на это ответил, что ликвидация «наливаек», не соответствующих законным критериям, устранит проблему в корне.
«Теперь заведения такого рода должны быть закрыты с 10 вечера, — объяснил чиновник. — Остальное переходит в русло контроля полиции».
Глава комитета Юрий Козловский это подтвердил. По его словам, опыт показывает, что если в конкретном месте «наливайка» закрывается, разом исчезают все связанные с ней неприятные эксцессы.
«Происходит, как в сказке, — рассказал депутат, — плохая ведьма ушла, хорошая пришла, и сразу все прекрасно, бабочки летают…».
Помогать «хорошей ведьме» будет полиция: присутствовавший на заседании представитель УМВД по Омску подтвердил, что за порядком будут следить, а о результатах действия нового закона будут отдельно докладывать тому же городскому Совету.
Депутаты проголосовали за то, чтобы принять услышанное к сведению. Теперь доклад о борьбе с «наливайками» будет включен в повестку ближайшего пленарного заседания ГС.