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Posted 21 января, 10:02

Published 21 января, 10:02

Modified 21 января, 10:04

Updated 21 января, 10:04

Названы самые востребованные специалисты в Омской области

От водителей до поваров и курьеров: стали известны востребованные в Омске специалисты

21 января 2025, 10:02
Фото: 1MI.

Названы самые востребованные специалисты в Омской области

Аналитики рекрутингового ресурса составили топ-20 «популярных» у работодателей вакансий для нашего региона.

Аналитики онлайн-ресурса hh.ru поделились топом востребованных в прошлом году специалистов у работодателей Омской области. Для этого провели анализ более 141 тысячи вакансий.

Открывают топ водители, для которых в 2024 году было представлено 9,9 тысяч предложений о работе. Далее следуют продавцы — консультанты и кассиры с 8,5 тысячами вакансий. А на третьей строчке разместились менеджеры: продажники и те, что работают с клиентами (7,4 тысяч вакансий). Эта тенденция характерна и в целом для России.

Часто искали на работу в Омской области также разнорабочих (5300 вакансий), поваров, пекарей, кондитеров и машинистов (по 4300 вакансий), курьеров (3600), врачей (3500), бухгалтеров (3200) и сварщиков (2700). А сложнее всего работу в регионе найти гейм-дизайнерам. За 2024 год для них открывали менее 10 вакансий.

Топ-20 востребованных специалистов в Омской области
Топ-20 востребованных специалистов в Омской области. Фото: Онлайн-ресурс hh.ru

Ранее Город55 рассказывал о дефиците водителей на муниципальных пассажирских предприятиях. Водителям автобусов, например, готовы платить в среднем 121 тысячу рублей.

Переработки и высокая нагрузка: как омский дептранс справляется с дефицитом водителей
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#Юлия Истомина#Общество#Работа#Омская область#Новости#Вакансии
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