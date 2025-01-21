От водителей до поваров и курьеров: стали известны востребованные в Омске специалисты

Posted 21 января, 10:02
Published 21 января, 10:02
Modified 21 января, 10:04
Updated 21 января, 10:04
Аналитики онлайн-ресурса hh.ru поделились топом востребованных в прошлом году специалистов у работодателей Омской области. Для этого провели анализ более 141 тысячи вакансий.
Открывают топ водители, для которых в 2024 году было представлено 9,9 тысяч предложений о работе. Далее следуют продавцы — консультанты и кассиры с 8,5 тысячами вакансий. А на третьей строчке разместились менеджеры: продажники и те, что работают с клиентами (7,4 тысяч вакансий). Эта тенденция характерна и в целом для России.
Часто искали на работу в Омской области также разнорабочих (5300 вакансий), поваров, пекарей, кондитеров и машинистов (по 4300 вакансий), курьеров (3600), врачей (3500), бухгалтеров (3200) и сварщиков (2700). А сложнее всего работу в регионе найти гейм-дизайнерам. За 2024 год для них открывали менее 10 вакансий.
Ранее Город55 рассказывал о дефиците водителей на муниципальных пассажирских предприятиях. Водителям автобусов, например, готовы платить в среднем 121 тысячу рублей.