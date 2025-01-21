От водителей до поваров и курьеров: стали известны востребованные в Омске специалисты

Открывают топ водители, для которых в 2024 году было представлено 9,9 тысяч предложений о работе. Далее следуют продавцы — консультанты и кассиры с 8,5 тысячами вакансий. А на третьей строчке разместились менеджеры: продажники и те, что работают с клиентами (7,4 тысяч вакансий). Эта тенденция характерна и в целом для России.