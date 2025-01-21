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Posted 21 января, 04:09

Published 21 января, 04:09

Modified 21 января, 04:11

Updated 21 января, 04:11

От -1 до -32! Арктический антициклон несет в Омскую область крепкие морозы

От -1 до -32! Арктический антициклон несет в Омскую область крепкие морозы

21 января 2025, 04:09
Фото: 1MI.
В регионе резко похолодает уже 22 января.

Сегодня, 21 января, в Омской области температура воздуха составляет -1… -3 градуса, днем ожидается снегопад. Однако, судя по данным Ventusky, к региону приближается антициклон, движущийся с Ямало-Ненецкого автономного округа. В связи с этим с 22 января омичей ждет резкое похолодание. Уже к утру среды температура воздуха опустится до -18 градусов, к вечеру — до -24.

В ночь на четверг, 23 января, в регионе прогнозируют -24… -30 градусов, днем в этот день будет в пределах -27 градусов. Ночью 24 января столбик термометра окажется на отметке -32 градусов, днем ожидается около -19… -22.

Прогноз погоды с 21 по 26 января
Прогноз погоды с 21 по 26 января
Прогноз погоды с 21 по 26 января. Фото: Ventusky

На выходных, 25 и 26 января, в Омской области станет теплее. По прогнозу синоптиков, температура воздуха будет в пределах -10… -15 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Морозы#Ямало-Ненецкий автономный округ#Температура воздуха#Антициклон
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