От -1 до -32! Арктический антициклон несет в Омскую область крепкие морозы

Сегодня, 21 января, в Омской области температура воздуха составляет -1… -3 градуса, днем ожидается снегопад. Однако, судя по данным Ventusky, к региону приближается антициклон, движущийся с Ямало-Ненецкого автономного округа. В связи с этим с 22 января омичей ждет резкое похолодание. Уже к утру среды температура воздуха опустится до -18 градусов, к вечеру — до -24.