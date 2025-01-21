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Posted 21 января, 02:27

Published 21 января, 02:27

Modified 21 января, 02:29

Updated 21 января, 02:29

В Омске водитель автобуса сбил ребенка на пешеходном переходе

Опасный переход: в Омске автобус сбил 9-летнего мальчика на «зебре»

21 января 2025, 02:27
Фото: 1MI. В Омске водитель автобуса сбил ребенка на пешеходном переходе

В Омске 9-летний мальчик попал под автобус в центре города

За прошедшие выходные в Омске произошло три серьезных ДТП с детьми.

Госавтоинспекция Омска обращается к родителям с просьбой уделять больше внимания безопасности детей, особенно в выходные. Не оставляйте их без присмотра, поговорите с ними о том, как правильно вести себя во дворе, и расскажите о возможных опасностях. Не забывайте, что и взрослые должны соблюдать правила дорожного движения, ведь именно из-за их нарушений часто происходят аварии с детьми.

Так, 17 января около 18:35 на перекрестке улиц 10 лет Октября и 20 Линия водитель «Toyota», мужчина 1971 года рождения, проехал на красный свет и столкнулся с другой «Toyota». В результате пострадал маленький пассажир второго автомобиля — мальчик 2019 года рождения, которого увезли в больницу.

На следующий день, 18 января около 20:10 на улице 70 лет Октября водитель «Infiniti», мужчина 1991 года рождения, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в металлическое ограждение. После этого он столкнулся с автомобилем «Nissan», а затем перевернулся. В аварии пострадали пассажиры «Nissan» — девочка 2018 года рождения, мальчик 2017 года и женщина 1977 года. Все они попали в больницу.

Также 18 января около 13:10 на проспекте Карла Маркса, возле дома № 89, водитель автобуса маршрута № 24 сбил мальчика 2015 года рождения. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Вскоре ему понадобилась медицинская помощь.

Напомним, ранее Город55 писал, что на автодороге Челябинск-Новосибирск произошло смертельное ДТП.

На федеральной трассе в Омской области произошло смертельное ДТП
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#Диана Рязанцева#ДТП#Омск#Автобус#Безопасность#Авария#Дети#Пешеходный переход#Правила дорожного движения#Госавтоинспекция#Медицинская помощь
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