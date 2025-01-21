Опасный переход: в Омске автобус сбил 9-летнего мальчика на «зебре»

Госавтоинспекция Омска обращается к родителям с просьбой уделять больше внимания безопасности детей, особенно в выходные. Не оставляйте их без присмотра, поговорите с ними о том, как правильно вести себя во дворе, и расскажите о возможных опасностях. Не забывайте, что и взрослые должны соблюдать правила дорожного движения, ведь именно из-за их нарушений часто происходят аварии с детьми.