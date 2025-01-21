Омской «Тепловой компании» заблокировали счета за долги перед налоговой в 127 млн

Posted 21 января, 10:11
Published 21 января, 10:11
Modified 21 января, 10:13
Updated 21 января, 10:13
Налоговая инспекция заблокировала счета омской «Тепловой компании». Согласно данным Rusprofile, операции приостановлены на счетах в 9 банках. Основание: неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности почти в 127 млн рублей.
В «Тепловой компании» Городу55 сообщили, что блокировка произошла 20 января, а организация в настоящее время испытывает финансовые трудности. Несмотря на это, компания продолжает работать в штатном режиме.
«В „Тепловой компании“ имеется необходимый запас горюче-смазочных и расходных материалов, ремонтные бригады обеспечены инвентарем и техникой. В феврале текущая кредиторская задолженность будет погашена и счета разблокированы», — рассказали в организации.
В ноябре прошлого года «Тепловой компании» пригрозил банкротством кредитор с Урала — «Полевской завод предизолированных труб». Начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую организацию заявляло множество фирм с разных концов страны.