Омичи снова не могут добраться до дома в вечерний час-пик из-за километровых пробок

На Левобережье ситуация с пробками также плачевная. «Красным» в картах отмечены улицы 3-я Енисейская, 12 Декабря и Перелета, из-за ДТП проблемы с движением возникли на Конева и 70 лет Октября. Затор сохраняется и на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ.