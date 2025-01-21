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Posted 21 января, 12:40

Published 21 января, 12:40

Modified 21 января, 12:40

Updated 21 января, 12:40

На омских дорогах образовались 7-балльные пробки

Омичи снова не могут добраться до дома в вечерний час-пик из-за километровых пробок

21 января 2025, 12:40
Фото: 1MI. На омских дорогах образовались 7-балльные пробки
Самая сложная ситуация сейчас на центральных улицах города и некоторых участках Левобережья.

Сегодня вечером омские дороги снова погрязли в заторах, по данным приложения «Яндекс Карты», в некоторых частях города пробки достигают 8 баллов. Самая сложная ситуация сейчас в центре города на Левом берегу.

В вечерний час-пик в пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Гагарина, Герцена, Орджоникидзе и Думскую. На Иртышской набережной затор возник из-за ДТП, аварии такие стали причинами пробок на улицах Маршала Жукова, Красном Пути и 10 лет Октября.

На Левобережье ситуация с пробками также плачевная. «Красным» в картах отмечены улицы 3-я Енисейская, 12 Декабря и Перелета, из-за ДТП проблемы с движением возникли на Конева и 70 лет Октября. Затор сохраняется и на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ.

Скриншот
Скриншот. Фото: Яндекс Карты

Напомним, что сегодня на нескольких участках федеральных трасс в Омской области ограничили движение из-за гололеда. Речь идет об участках с 246-го по 319-й километр на автодороге Тюмень — Омск и с 538-го по 587-й километр на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.

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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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