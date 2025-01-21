Омичи снова не могут добраться до дома в вечерний час-пик из-за километровых пробок

Posted 21 января, 12:40
Published 21 января, 12:40
Modified 21 января, 12:40
Updated 21 января, 12:40
Сегодня вечером омские дороги снова погрязли в заторах, по данным приложения «Яндекс Карты», в некоторых частях города пробки достигают 8 баллов. Самая сложная ситуация сейчас в центре города на Левом берегу.
В вечерний час-пик в пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Гагарина, Герцена, Орджоникидзе и Думскую. На Иртышской набережной затор возник из-за ДТП, аварии такие стали причинами пробок на улицах Маршала Жукова, Красном Пути и 10 лет Октября.
На Левобережье ситуация с пробками также плачевная. «Красным» в картах отмечены улицы 3-я Енисейская, 12 Декабря и Перелета, из-за ДТП проблемы с движением возникли на Конева и 70 лет Октября. Затор сохраняется и на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ.
Напомним, что сегодня на нескольких участках федеральных трасс в Омской области ограничили движение из-за гололеда. Речь идет об участках с 246-го по 319-й километр на автодороге Тюмень — Омск и с 538-го по 587-й километр на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.