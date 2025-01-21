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Posted 21 января, 07:21

Published 21 января, 07:21

Modified 21 января, 07:24

Updated 21 января, 07:24

Авария на теплосетях оставила жителей Чкаловского поселка без тепла и горячей воды

«Очередное отключение»: жители омского Чкаловска остались без тепла и горячей воды

21 января 2025, 07:21
Фото: 1MI. Авария на теплосетях оставила жителей Чкаловского поселка без тепла и горячей воды

В омском Чкаловске из-за аварии отменились занятия в школах и детсадах

Омичи в очередной раз остались без коммунальных удобств.

Сегодня в Чкаловском поселке жители вновь столкнулись с отключением тепла и горячей воды. Ситуация вызвала серьезные неудобства: в местных школах были отменены занятия, а в детских садах родителям сообщили о снижении температуры в группах.

В «Тепловой компании» Городу55 сообщили, что причиной отключения стало аварийное повреждение трубопровода по адресу 50 лет ВЛКСМ, 4г.

«Сотрудники „Тепловой компании“ уже приступили к работе: откачивают воду и проводят замену неисправной запорной арматуры. На месте задействованы вся необходимая техника и персонал», — сообщили в пресс-службе организации Городу55.

Тепловая компания заверяет жителей, что прилагает все усилия, чтобы как можно скорее вернуть отопление и горячую воду в дома. Точные сроки восстановительных работ не называются.

Напомним, это не первая жалоба жителей омского Чкаловска. Ранее они пожаловались на лужи горячей воды возле дома, которые специалисты планировали убрать только 20 января.

Омичи из пятиэтажки в Чкаловском поселке пожаловались на лужи кипятка во дворе дома
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#Диана Рязанцева#Омск#Коммунальные услуги#Авария#Горячая вода#Жители#Тепловая компания#Тепло#Занятия#Детские сады#Чкаловск
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