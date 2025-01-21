«Очередное отключение»: жители омского Чкаловска остались без тепла и горячей воды

Posted 21 января, 07:21
Published 21 января, 07:21
Modified 21 января, 07:24
Updated 21 января, 07:24
Сегодня в Чкаловском поселке жители вновь столкнулись с отключением тепла и горячей воды. Ситуация вызвала серьезные неудобства: в местных школах были отменены занятия, а в детских садах родителям сообщили о снижении температуры в группах.
В «Тепловой компании» Городу55 сообщили, что причиной отключения стало аварийное повреждение трубопровода по адресу 50 лет ВЛКСМ, 4г.
«Сотрудники „Тепловой компании“ уже приступили к работе: откачивают воду и проводят замену неисправной запорной арматуры. На месте задействованы вся необходимая техника и персонал», — сообщили в пресс-службе организации Городу55.
Тепловая компания заверяет жителей, что прилагает все усилия, чтобы как можно скорее вернуть отопление и горячую воду в дома. Точные сроки восстановительных работ не называются.
Напомним, это не первая жалоба жителей омского Чкаловска. Ранее они пожаловались на лужи горячей воды возле дома, которые специалисты планировали убрать только 20 января.