Местные без воды: в одном из районов Омской области износ водопровода достиг 90%

Posted 21 января, 07:17
Published 21 января, 07:17
Modified 21 января, 07:19
Updated 21 января, 07:19
В Одесском районе долгое время местные жители испытывали проблемы с водоснабжением. Дело в том, что водопроводные сети на водопроводе Лукьяновка — Одесское пришли в аварийное состояние. Износ сетей протяженностью 11,8 км превысил 90%.
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что из-за этого часто случались повреждения на водопроводных сетях, а следовательно местные оставались без коммунальных услуг на время ремонта.
В итоге представители прокуратуры Одесского района обратились в суд, по решению которого акционерному обществу «Омскоблводопровод» нужно будет выполнить капремонт водопровода в районе. Сотрудники ведомства проконтролируют, как исполняется судебное решение.
Ранее Город55 называл сумму, которую необходимо потратить на капремонт многоквартирных домов в Омске. На 391 судебный акт о капремонте нужно около 6 млрд рублей.