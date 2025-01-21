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Posted 21 января, 07:17

Published 21 января, 07:17

Modified 21 января, 07:19

Updated 21 января, 07:19

Износ водопровода превысил 90%

Местные без воды: в одном из районов Омской области износ водопровода достиг 90%

21 января 2025, 07:17
Фото: Изображение Midjourney. Износ водопровода превысил 90%

«Омскоблводопровод» заставили отремонтировать водопровод с износом более 90%

Водопроводные сети протяженностью почти 12 км находятся в аварийном состоянии, из-за этого часто случались повреждения.

В Одесском районе долгое время местные жители испытывали проблемы с водоснабжением. Дело в том, что водопроводные сети на водопроводе Лукьяновка — Одесское пришли в аварийное состояние. Износ сетей протяженностью 11,8 км превысил 90%.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что из-за этого часто случались повреждения на водопроводных сетях, а следовательно местные оставались без коммунальных услуг на время ремонта.

Ремонт водопровода в Одесском районе
Ремонт водопровода в Одесском районе. Фото: Прокуратура Омской области

В итоге представители прокуратуры Одесского района обратились в суд, по решению которого акционерному обществу «Омскоблводопровод» нужно будет выполнить капремонт водопровода в районе. Сотрудники ведомства проконтролируют, как исполняется судебное решение.

Ранее Город55 называл сумму, которую необходимо потратить на капремонт многоквартирных домов в Омске. На 391 судебный акт о капремонте нужно около 6 млрд рублей.

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#Юлия Истомина#Ремонт#Омск#Омская область#Новости#Водопровод#Омскоблводопровод#Одесский район#Износ
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