Мэрия Новосибирска добилась расторжения договора с рестораном умершего Яна Скопина

Posted 21 января, 03:59
Published 21 января, 03:59
Modified 21 января, 04:01
Updated 21 января, 04:01
Расположенный в Новосибирске винный ресторан Skopin, открытый омским предпринимателем Яном Скопиным, столкнулся с проблемами. После судебного разбирательства заведение обязали покинуть муниципальное помещение на улице Колыванская, 8, а его владельцев — восстановить планировку объекта. Решение вынес Арбитражный суд Новосибирской области 15 января.
Мэрия города подала иск о расторжении договора аренды, который был заключен в 2019 году с компанией «Фэт-Премиум». Причиной стали перепланировки в помещении, выполненные без согласования с арендодателем. Как выяснилось, в арендуемом пространстве были установлены стеклянные двери и гипсокартонные перегородки, а также изменены проемы и убраны некоторые стены. Все это противоречило условиям договора.
Суд подтвердил, что арендатор нарушил обязательства и проигнорировал требования вернуть помещение к изначальному состоянию. Представители «Фэт-Премиум» на заседании не присутствовали и возражений не представили. В результате суд постановил расторгнуть договор аренды, обязать компанию восстановить планировку в соответствии с кадастровым паспортом и освободить помещение.
Напомним, ресторан принадлежал Яну Скопину, предпринимателю из Омска, который скончался в октябре 2024 года. После его смерти управление заведением перешло к другим владельцам, но спор с мэрией Новосибирска так и не был урегулирован. Теперь заведение вынуждено искать новый адрес, а помещение на Колыванской улице будет возвращено в распоряжение муниципалитета.