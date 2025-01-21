Мэрия Новосибирска добилась расторжения договора с рестораном умершего Яна Скопина

Мэрия города подала иск о расторжении договора аренды, который был заключен в 2019 году с компанией «Фэт-Премиум». Причиной стали перепланировки в помещении, выполненные без согласования с арендодателем. Как выяснилось, в арендуемом пространстве были установлены стеклянные двери и гипсокартонные перегородки, а также изменены проемы и убраны некоторые стены. Все это противоречило условиям договора.