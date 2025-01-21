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Posted 21 января, 03:59

Published 21 января, 03:59

Modified 21 января, 04:01

Updated 21 января, 04:01

Ресторан умершего омского предпринимателя Skopin столкнулся с судебным иском в Новосибирске

Мэрия Новосибирска добилась расторжения договора с рестораном умершего Яна Скопина

21 января 2025, 03:59
Фото: 1MI. Ресторан умершего омского предпринимателя Skopin столкнулся с судебным иском в Новосибирске

Ресторан умершего омского предпринимателя лишился помещения в Новосибирске

Суд постановил расторгнуть договор аренды и восстановить первоначальную планировку, нарушенную без согласия с арендодателем.

Расположенный в Новосибирске винный ресторан Skopin, открытый омским предпринимателем Яном Скопиным, столкнулся с проблемами. После судебного разбирательства заведение обязали покинуть муниципальное помещение на улице Колыванская, 8, а его владельцев — восстановить планировку объекта. Решение вынес Арбитражный суд Новосибирской области 15 января.

Мэрия города подала иск о расторжении договора аренды, который был заключен в 2019 году с компанией «Фэт-Премиум». Причиной стали перепланировки в помещении, выполненные без согласования с арендодателем. Как выяснилось, в арендуемом пространстве были установлены стеклянные двери и гипсокартонные перегородки, а также изменены проемы и убраны некоторые стены. Все это противоречило условиям договора.

Суд подтвердил, что арендатор нарушил обязательства и проигнорировал требования вернуть помещение к изначальному состоянию. Представители «Фэт-Премиум» на заседании не присутствовали и возражений не представили. В результате суд постановил расторгнуть договор аренды, обязать компанию восстановить планировку в соответствии с кадастровым паспортом и освободить помещение.

Напомним, ресторан принадлежал Яну Скопину, предпринимателю из Омска, который скончался в октябре 2024 года. После его смерти управление заведением перешло к другим владельцам, но спор с мэрией Новосибирска так и не был урегулирован. Теперь заведение вынуждено искать новый адрес, а помещение на Колыванской улице будет возвращено в распоряжение муниципалитета.

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#Диана Рязанцева#Омск#Суд#Новосибирск#Аренда#Предприниматель#Ресторан
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