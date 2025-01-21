Хоценко раскрыл подробности строительства нового спорткомплекса в Омске

Posted 21 января, 06:09
Published 21 января, 06:09
Modified 21 января, 06:11
Updated 21 января, 06:11
В 2025 году в Омске начнется строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса в квартале «Зеленой реки». Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Комплекс будет создан в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и построен по схеме государственно-частного партнерства. Основным партнером в проекте выступает группа компаний «Титан».
Виталий Хоценко сообщил, что новый спортивный объект будет включать несколько площадок для различных видов спорта, в том числе два катка с искусственным льдом, бассейн, а также залы для фитнеса, настольного тенниса, хореографии и игровых видов спорта.
«В новом комплексе смогут тренироваться воспитанники омских спортшкол и все желающие омичи», — сообщил губернатор Омской области.
Общая стоимость проекта составляет около 2 млрд рублей, при этом Омская область уже получила федеральную субсидию в размере 733 млн рублей.