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Posted 21 января, 06:09

Published 21 января, 06:09

Modified 21 января, 06:11

Updated 21 января, 06:11

Хоценко раскрыл подробности строительства нового спорткомплекса в Омске

Хоценко раскрыл подробности строительства нового спорткомплекса в Омске

21 января 2025, 06:09
Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Омской области.
Строительство комплекса на Левобережье начнется в этом году.

В 2025 году в Омске начнется строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса в квартале «Зеленой реки». Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Комплекс будет создан в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и построен по схеме государственно-частного партнерства. Основным партнером в проекте выступает группа компаний «Титан».

Виталий Хоценко сообщил, что новый спортивный объект будет включать несколько площадок для различных видов спорта, в том числе два катка с искусственным льдом, бассейн, а также залы для фитнеса, настольного тенниса, хореографии и игровых видов спорта.

«В новом комплексе смогут тренироваться воспитанники омских спортшкол и все желающие омичи», — сообщил губернатор Омской области.

Общая стоимость проекта составляет около 2 млрд рублей, при этом Омская область уже получила федеральную субсидию в размере 733 млн рублей.

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#Диана Рязанцева#Спорт#Омск#Строительство#Бассейн#Фитнес#Субсидия#Титан#Виталий Хоценко#Настольный теннис#Хореография
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