Хоценко раскрыл подробности строительства нового спорткомплекса в Омске

В 2025 году в Омске начнется строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса в квартале «Зеленой реки». Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Комплекс будет создан в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и построен по схеме государственно-частного партнерства. Основным партнером в проекте выступает группа компаний «Титан».