Главный тренер «Авангарда» Буше высказался о сухом поражении своей команды

Posted 21 января, 09:13
Published 21 января, 09:13
Modified 21 января, 09:13
Updated 21 января, 09:13
Вчера в Уфе прошел матч КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом», встреча стала далеко не самой удачной для омичей и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше прокомментировал «сухое» поражение своей команды.
«Сегодня мы хотели лучше себя показать в первом периоде, чем это было в нашей домашней игре. Знали, что соперник силен, действует на высоких скоростях. В целом первый отрезок получился нормальным в нашем исполнении. Обе команды поиграли в большинстве, было много моментов. По-хорошему счет должен был быть 0:0, когда мы уходили на первый перерыв. Этот гол за несколько секунд до сирены, конечно, он полностью на нас. Нельзя было допускать такого момента, нельзя было давать сопернику такого шанса», — считает канадец.
Буше также назвал главные ошибки омских хоккеистов и моменты, после которых команда начала терять энергию и чувство игры.
«Начало второго периода было очень хорошим. Поиграли в большинстве и создавали много моментов, но проблема в том, что не смогли их реализовать. Мы не забили, а противник сумел воспользоваться своими моментами, после чего мы потеряли энергию и подсели. Плюс у нас выбыл наш топовый центральный нападающий Маклауд. Он пытался вернуться в игру, но, к сожалению, у него не получилось. После 2:0 „Салават Юлаев“ был лучше: они нас переработали, перебороли, выигрывали единоборства. Сегодня заслуженная победа у них», — заключил он.
Напомним, что Ги Буше стал лучшим главным тренером Континентальной хоккейной лиги за прошедшую неделю. Руководитель «ястребов» поднялся сразу на три позиции и обогнал главных конкурентов — Игоря Никитина из «Локомотива» и Андрея Разина из «Металлурга».