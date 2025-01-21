Главный тренер «Авангарда» Буше высказался о сухом поражении своей команды

Вчера в Уфе прошел матч КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом», встреча стала далеко не самой удачной для омичей и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше прокомментировал «сухое» поражение своей команды.