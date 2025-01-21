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Posted 21 января, 09:13

Published 21 января, 09:13

Modified 21 января, 09:13

Updated 21 января, 09:13

Ги Буше

Главный тренер «Авангарда» Буше высказался о сухом поражении своей команды

21 января 2025, 09:13
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
Канадский специалист признал, что вчера игроки не реализовали много моментов и сбавил скорости после счета 0:2.

Вчера в Уфе прошел матч КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом», встреча стала далеко не самой удачной для омичей и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше прокомментировал «сухое» поражение своей команды.

«Сегодня мы хотели лучше себя показать в первом периоде, чем это было в нашей домашней игре. Знали, что соперник силен, действует на высоких скоростях. В целом первый отрезок получился нормальным в нашем исполнении. Обе команды поиграли в большинстве, было много моментов. По-хорошему счет должен был быть 0:0, когда мы уходили на первый перерыв. Этот гол за несколько секунд до сирены, конечно, он полностью на нас. Нельзя было допускать такого момента, нельзя было давать сопернику такого шанса», — считает канадец.
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Буше также назвал главные ошибки омских хоккеистов и моменты, после которых команда начала терять энергию и чувство игры.

«Начало второго периода было очень хорошим. Поиграли в большинстве и создавали много моментов, но проблема в том, что не смогли их реализовать. Мы не забили, а противник сумел воспользоваться своими моментами, после чего мы потеряли энергию и подсели. Плюс у нас выбыл наш топовый центральный нападающий Маклауд. Он пытался вернуться в игру, но, к сожалению, у него не получилось. После 2:0 „Салават Юлаев“ был лучше: они нас переработали, перебороли, выигрывали единоборства. Сегодня заслуженная победа у них», — заключил он.

Напомним, что Ги Буше стал лучшим главным тренером Континентальной хоккейной лиги за прошедшую неделю. Руководитель «ястребов» поднялся сразу на три позиции и обогнал главных конкурентов — Игоря Никитина из «Локомотива» и Андрея Разина из «Металлурга».

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