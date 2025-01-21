«Фактор реванша»: главный тренер «Салавата» прокомментировал победу над «Авангардом»

Posted 21 января, 09:52
Published 21 января, 09:52
Modified 21 января, 09:52
Updated 21 января, 09:52
Вчера в Уфе прошел матч КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом», встреча стала далеко не самой удачной для омичей и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда. Победу своей команды прокомментировал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
«Ребята молодцы, все без исключения вышли играть против команды, которая сейчас на ходу и которая показывает хороший хоккей. Понравились движение, желание, нацеленность на борьбу. Все принимали правильные решения, помогли Семену Вязовому сыграть „сухой“ матч», — передает слова тренера пресс-служба команды.
Он также отметил, что в игре с «Авангардом» присутствовал фактор реванша за недавнее поражение со счетом 3:2 на омском льду.
«Был ли фактор реванша после встречи в Омске? Конечно, фактор реванша присутствовал. Всегда хочется обыграть команду, которой уступили. Во втором периоде выстояли в меньшинстве, правильно выходили из-под давления. Был ли акцент на более базовые действия в большинстве? Был акцент на движение и смену мест, потому что „Авангард“ играет очень агрессивно. Они очень хорошо давят и заставляют ошибаться соперника. Что мы увидели в Вязовом в матчах с сильными соперниками? Я увидел у Семена, что он готов биться за место в составе и зацепиться за тот шанс, который он получает», — добавил он.
Напомним, что ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии здоровья одного из лидеров команды нападающего Владимира Ткачева. Сейчас форвард проходит восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, когда он выйдет на лед вместе с командой пока неизвестно.