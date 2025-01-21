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Posted 21 января, 03:04

Published 21 января, 03:04

Modified 21 января, 04:12

Updated 21 января, 04:12

Погодный циклон и ремонтные работы устроили дорожный апокалипсис в Омске

«Это уже традиция»: дороги Омска замерли в утренний час пик

21 января 2025, 03:04
Фото: 1MI. Погодный циклон и ремонтные работы устроили дорожный апокалипсис в Омске

Утро омичей началось с традиционных многокилометровых пробок по всему городу

На фоне транспортных проблем омичи продолжают искать решения, однако пока что ситуация остается без изменений.

Утром во вторник, 21 января, дороги Омска снова погрузились в масштабные заторы, оставив жителей города в транспортной ловушке. Пробки охватили центр, Нефтяники и Левый берег, а по данным онлайн-карты 2ГИС, ситуация оценивается на 9 баллов из 10 возможных.

Наибольшая загруженность наблюдается на улицах Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена, Енисейская, Конева, 70 лет Октября и проспекте Карла Маркса. Сложной остается ситуация и на дорогах, ведущих к ремонтируемому мосту 60-летия ВЛКСМ. Красным и бордовым цветом отмечены улицы Лукашевича, Заозерная и проспект Мира.

Омск сковали 9-балльные пробки
Омск сковали 9-балльные пробки. Фото: 2ГИС

Одной из причин транспортного коллапса стала переменчивая погода. С начала недели в регион пришел атлантический циклон, принесший теплую воздушную массу. 20 января температура поднялась до -3 градусов, а вечером начался снегопад. По прогнозам синоптиков, сегодня снегопад продолжится, но уже 22 января ожидается резкое похолодание.

Местные жители активно делятся своими эмоциями о пробках в комментариях онлайн-карты, высказывая недовольство и предлагая идеи:

«Ну чисто пробка».
«Деятели, вы хоть что-то нормальное можете организовать?».
«Не пускайте из правого ряда!».
«Это уже традиция. Обычай. Я бы сказал — ритуал».
«Все смирились со своей участью, больше никто не оставляет сообщений».
«Что случилось? Почему такая пробка?».
«Мне в центр. Почему я стою по полчаса на этом участке? Делайте 4 полосы в центр».

Напомним, ранее Город55 писал, что после завершения реконструкции моста у Телецентра начнется ремонт Комсомольского моста.

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#Диана Рязанцева#Погода#Дороги#Пробки#Снегопад#Омск#Жители#Циклон#Температура#Заторы#Комментарии#Транспортные проблемы
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