«Это уже традиция»: дороги Омска замерли в утренний час пик

Одной из причин транспортного коллапса стала переменчивая погода. С начала недели в регион пришел атлантический циклон, принесший теплую воздушную массу. 20 января температура поднялась до -3 градусов, а вечером начался снегопад. По прогнозам синоптиков, сегодня снегопад продолжится, но уже 22 января ожидается резкое похолодание.