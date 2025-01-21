Депутат из Большеречья зарегистрировал стройфирму для возведения ЖК

Предприниматель также ранее был учредителем компаний «Ломбард № 1», «Джаннат» (организация похорон и представление связанных с ними услуг), «Феникс» (деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари) и «Фортуна» (деятельность рекламных агентств). Сейчас эти организации ликвидированы.