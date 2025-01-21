Депутат из Большеречья зарегистрировал стройфирму для возведения ЖК

Posted 21 января, 08:54
Published 21 января, 08:54
Modified 21 января, 08:56
Updated 21 января, 08:56
Депутат Совета Большереченского района Омской области Радик Миниханов накануне, 20 января, зарегистрировал строительную компанию «Тасу Компани». Согласно данным Rusprofile, Миниханов является генеральным директором и единственным учредителем.
Радик Миниханов сообщил Городу55, что будет заниматься строительством жилья.
«Будем участвовать в развитии региона. В основном строительство ЖК», — рассказал Миниханов.
Предприниматель также ранее был учредителем компаний «Ломбард № 1», «Джаннат» (организация похорон и представление связанных с ними услуг), «Феникс» (деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари) и «Фортуна» (деятельность рекламных агентств). Сейчас эти организации ликвидированы.
Радик Миниханов является членом Совета Федеральной национально-культурной автономии татар России. Более 20 лет занимается общественной деятельностью.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске появился новый застройщик — ООО «Перспектива». Руководители фирмы сейчас рассматривают участки под возведение домов.