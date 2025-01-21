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Posted 21 января, 08:54

Published 21 января, 08:54

Modified 21 января, 08:56

Updated 21 января, 08:56

Фирма будет заниматься строительством жилья

Депутат из Большеречья зарегистрировал стройфирму для возведения ЖК

21 января 2025, 08:54
Фото: 1MI. Фирма будет заниматься строительством жилья
Радик Миниханов является генеральным директором и единственным учредителем «Тасу Компани».

Депутат Совета Большереченского района Омской области Радик Миниханов накануне, 20 января, зарегистрировал строительную компанию «Тасу Компани». Согласно данным Rusprofile, Миниханов является генеральным директором и единственным учредителем.

Радик Миниханов сообщил Городу55, что будет заниматься строительством жилья.

«Будем участвовать в развитии региона. В основном строительство ЖК», — рассказал Миниханов.

Предприниматель также ранее был учредителем компаний «Ломбард № 1», «Джаннат» (организация похорон и представление связанных с ними услуг), «Феникс» (деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари) и «Фортуна» (деятельность рекламных агентств). Сейчас эти организации ликвидированы.

Радик Миниханов является членом Совета Федеральной национально-культурной автономии татар России. Более 20 лет занимается общественной деятельностью.

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#Евгений Игишев#Бизнес#Омская область#Строительство#Предприниматель#Большереченский район#Жилищное строительство#ЖК
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