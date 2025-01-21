Без патента на работу: в Омске выдворили мигранта обратно в Узбекистан

В результате суд назначил штраф в размере 2 000 рублей и принудительное выдворение из России. После этого иностранца поместили в Центр временного содержания, а затем отправили на родину в Ташкент. Напомним, ранее Город55 писал, что в декабре 2024 года в областном парламенте утвердили патент на работу для иностранцев на 2025 год.