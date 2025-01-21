Без патента на работу: в Омске выдворили мигранта обратно в Узбекистан

Posted 21 января, 05:31
Published 21 января, 05:31
Modified 21 января, 05:33
Updated 21 января, 05:33
ГУФССП России по Омской области сообщает, что судебные приставы успешно провели выдворение 62-летнего гражданина Узбекистана, который находился в России нелегально. Мужчина был обнаружен на ферме в Тюкалинском районе, где работал без необходимых разрешений. Власти установили, что мигрант, прибывший в Россию в августе 2024 года, не успел оформить патент на работу в установленные сроки, что является нарушением законодательства. Сам мужчина отрицал трудовую деятельность.
В результате суд назначил штраф в размере 2 000 рублей и принудительное выдворение из России. После этого иностранца поместили в Центр временного содержания, а затем отправили на родину в Ташкент. Напомним, ранее Город55 писал, что в декабре 2024 года в областном парламенте утвердили патент на работу для иностранцев на 2025 год.