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Posted 21 января, 05:31

Published 21 января, 05:31

Modified 21 января, 05:33

Updated 21 января, 05:33

Из Омска в Ташкент: мигранта отправили домой за нарушение трудовых правил

Без патента на работу: в Омске выдворили мигранта обратно в Узбекистан

21 января 2025, 05:31
Фото: Изображение Midjourney. Из Омска в Ташкент: мигранта отправили домой за нарушение трудовых правил

Судебные приставы Омской области депортировали нелегального рабочего с фермы

Судебные приставы регулярно осуществляют выдворение иностранных граждан, нарушающих правила пребывания в России, среди которых чаще всего оказываются граждане Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

ГУФССП России по Омской области сообщает, что судебные приставы успешно провели выдворение 62-летнего гражданина Узбекистана, который находился в России нелегально. Мужчина был обнаружен на ферме в Тюкалинском районе, где работал без необходимых разрешений. Власти установили, что мигрант, прибывший в Россию в августе 2024 года, не успел оформить патент на работу в установленные сроки, что является нарушением законодательства. Сам мужчина отрицал трудовую деятельность.

62-летнего гражданина Узбекистана отправили домой
62-летнего гражданина Узбекистана отправили домой. Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Омской области

В результате суд назначил штраф в размере 2 000 рублей и принудительное выдворение из России. После этого иностранца поместили в Центр временного содержания, а затем отправили на родину в Ташкент. Напомним, ранее Город55 писал, что в декабре 2024 года в областном парламенте утвердили патент на работу для иностранцев на 2025 год.

В Омской области утвердили патент на работу для иностранцев на 2025 год
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#Диана Рязанцева#Омск#Судебные приставы#Мигранты#Узбекистан#Выдворение#Патент на работу#Нарушение законодательства
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